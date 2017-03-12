«تقنية بنات جدة» تُكرم الفائزات بـ «حلول إبداعية»

اختتمت الكلية التقنية للبنات بجدة مسابقة الابتكارات «حلول ابداعية» التي نظمتها ضمن فعاليات «ملتقى مكة الثقافي 1438» تحت شعار «كيف نكون قدوة» الذي يرعاه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وأوضحت رئيسة وحدة الأنشطة بالكلية دعاء المالكي، أن المسابقة حظيت بمشاركة عدد كبير من المتدربات، وتهدف إلى اكتشاف الموهوبات القادرات على ابتكار حلول إبداعية وتحويل الأفكار إلى مشاريع عملية تساهم في خدمة المجتمع وبناء الحلول الحديثة. وقلدت وكيلة شؤون المتدربات نجاة أزهر في ختام الحفل الفائزات بالميداليات وتم تسليمهن جوائز المسابقة. وفاز قسم الوسائط ورسوميات الحاسب الآلي بجائزة وميدالية المركز الأول وأحرزتها المتدربة بشرى الحربي، فيما ذهبت جائزة وميدالية المركز الثاني للمتدربة جميعة المولد، وحصلت المتدربة غدير الشهري على جائزة وميدالية المركز الثالث.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٥) صفحة (٤) بتاريخ (١٢-٠٣-٢٠١٧)