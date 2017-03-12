أمين عام «إبصار»: سنطلق مزيداً من برامج دعم المعاقين بصرياً

كلّف مجلس إدارة جمعية «إبصار» الخيرية العضو فيه، الدكتور سامي ساعاتي، أميناً عاماً للجمعية.

وأكد ساعاتي أنه سيعمل بدعمٍ من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفريق العمل في الجمعية لإطلاق عدد من البرامج المستهدِفة مكافحة حالات العمى في منطقة مكة المكرمة. وأشار إلى أهدافٍ أخرى منها تأهيل ذوي الإعاقة البصرية، والتدخل المبكر الموجّه إلى الأطفال المعاقين بصرياً، داعياً رجال الأعمال إلى الوقوف مع الجمعية دعماً للمعاقين بصرياً.

وتأسست «إبصار» قبل نحو 14 عاماً بهدف تأهيل ورعاية وخدمة المعاقين بصرياً والعاملين على خدمتهم، ولها أنشطة تأهيلية وتوعوية، وتعمل بالتنسيق مع المستشفيات والمراكز الطبية والمتخصصين الأكاديميين. وتقول الجمعية إن برامجها أفادت أكثر من 8 آلاف معاق ومعاقة بصرياً وأكثر من 2200 مختص في طب العيون والبصريات وإعــادة التأهيل والتربية الخاصة. ونوّه أمينها العام الجديد بالدعم المقدّم لها من قِبَل ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، معتبراً أن جهودهم أسهمت في إعادة دور الجمعية واستمرارها إلى اليوم، بالتوازي مع جهود أعضاء مجلس إدارتها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٥) صفحة (٣) بتاريخ (١٢-٠٣-٢٠١٧)