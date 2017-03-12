«تعليم القنفذة» أولاً في مشروع صناع الأعمال

كرّم وكيل وزارة التعليم الدكتور نياف الجابري، الفائزين بمسابقة صناع الأعمال التي استضافتها إدارة تعليم جدة، بحضور مدير تعليم جدة عبدالله الثقفي وعدد من القيادات التعليمية، ومشاركة 20 إدارة تعليمية وأكثر من 150 طالباً.

وبدأت فعاليات الحفل بتدشين المعرض الطلابي، ثم مشاهدة عرض مرئي وكلمة الطلاب، وإعلان نتائج المسابقة، حيث فاز الطالب عمر درويش السيد من تعليم القنفذة بالمركز الأول في المسابقة الفردية من خلال مشروع «أوديوز» للتقنيات، فيما تم تكريم بقية المراكز من إدارات التعليم الفائزة.

وأوضح رئيس البرامج العامة والتدريب بتعليم القنفذة المشرف على المشروع عبدالرحمن الزهراني، أن مشاركة إدارة تعليم القنفذة في مسابقة ريادة الأعمال في التعليم عبارة عن مشروع بمسمى «فريق أوديز» لتنظيم الحفلات والصوتيات، ووصفها بأنها موفقة وبمنزلة إتاحة فرصة حقيقية للشباب الواعي، مشيداً بالتفاعل الكبير على مستوى المملكة مما يُتيح الفرصة لاندماج أفكار وثقافات متنوعة ليكون الناتج «خبرات جديدة» لهذا الجيل الواعد.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٥) صفحة (٥) بتاريخ (١٢-٠٣-٢٠١٧)