لائحة التراخيص البلدية: تنسيقٌ لتسهيل الإجراءات .. ولجان تظلم وشكاوى

حددت اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية مدة الترخيص بسنة على ألا يزيد على 3، فيما ستقتصر المدة على سنة فحسب للتراخيص ذات العلاقة بالصحة العامة والأنشطة الخطرة ومحطات الوقود ومراكز خدمة السيارات، في حين تصل المدة إلى 3 سنوات للترخيص البلدي المتعلق بالبناء.

واعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبداللطيف آل الشيخ، اللائحة، ودليل اشتراطات التراخيص البلدية للأنشطة المهنية.

وعبر الربط الآلي بواسطة البوابة الإلكترونية «بلدي»؛ سيجري إدراج اشتراطات الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وحددت اللائحة التنفيذية شروط الترخيص البلدي، ومنها توفر الاشتراطات البلدية للنشاط المطلوب الترخيص له، وتدوين إحداثيات الموقع في الرخصة، وتدوين مساحته.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في بيانٍ لها أمس، أن الترخيص البلدي لفتح محل يَصدُر وفق الأهلية النظامية بحيث يكون المتقدم سعودياً لا يقل عمره عن 18 عاماً، ومرخّصاً له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخّصاً له.

وأشار البيان إلى شرط الحق النظامي في الانتفاع بالعقار «بحيث يكون المتقدم للترخيص مالكاً للعقار أو لديه عقد إيجار أو استثمار صادر من جهة مرخّص لها ولا تقل مدته عن سنة».

وقائمة الشروط تتضمن موافقة الجهة الحكومية التي يخضع النشاط لإشرافها، وموافقة الدفاع المدني، مع سداد الرسوم البلدية والغرامات إن وُجِدَت.

ووفقاً للائحة؛ تقوم الأمانة أو البلدية بإصدار ترخيص البناء لجميع أنواع المباني بعد التأكد من توفر معايير البناء التي تطلبها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والدفاع المدني، والجهات الحكومية المشرفة على النشاط. وسيتم ذلك بعد طلبٍ يقدمه طالب الترخيص على أن يتضمن صورةً من من صك العقار، مع استكمال جميع اشتراطات تراخيص البناء المبلَغة إلى المكاتب الهندسية.

ولفتت «الشؤون البلدية والقروية» إلى حرصها على التنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص البلدية لإتمام الربط الآلي معها.

وأبانت أن «تقديم الترخيص البلدي يتم من خلال موقع (بلدي) الإلكتروني، أو التقديم لمكتب التنسيق الذي يتم إنشاؤه وتجهيزه لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية المتعلقة بفتح محل لأي نشاط وتسهيل إجراءات تراخيص الجهات الحكومية المختصة».

ويضم المكتب كافة الجهات ذات العلاقة.

وأكدت «الشؤون البلدية والقروية» أن بإمكان المستفيد تجديد الترخيص البلدي أو إيقافه أو تعديله أو إلغاؤه.

ويصدُر الترخيص حال استيفاء كافة الشروط المطلوبة، فيما يُعدَّل بطلب من صاحبه وموافقة الدفاع المدني والجهة الحكومية المشرفة على النشاط فضلاً عن توفر اشتراطات النشاط الجديد وسداد الرســـوم والغرامات البلدية. بينما يحق لصاحب الترخيص تجديده بعد توفر كافة الاشتراطات المطلوبة عند الإصدار. أما الإيقاف فيتم بطلب من صاحب الترخيص على ألا يزيد زمنه على مدة الترخيص، وكذلك إذا تكررت مخالفات صاحب الترخيص 3 مرات وتم إنذاره بتصحيح الوضع ولم يمتثل، أو إذا لم يتم سداد الرسوم والغرامات البلدية بعد إنذار صاحب الترخيص، أو في حال تكرار المخالفات لتعليمات واشتراطات الدفاع المدني 3 مرات وتم إنذار صاحب الترخيص رسمياً من الدفاع المدني، أو إذا طلب الدفاع المدني إغلاق المحل «فيتم إيقاف الترخيص وإغلاق المحل»، أو إذا طلبت الجهة الحكومية المشرفة على النشاط.

ويجوز للبلدية إلغاء الترخيص حال عدم ممارسة النشاط لمدة تزيد على سنة، أو عدم التجديد بسبب يعود إلى صاحب الترخيص، أو في حال تكرار المخالفات وعدم تصحيحها وإيقاف النشاط أكثر من 3 مرات.

ويجوز، كذلك، إلغاء الترخيص إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاءه.

وإذا كان نشاط الترخيص يخضع لإشراف الجهات الحكومية؛ يقدِّم صاحبه طلباً إلى الجهة المشرفة أولاً لإصدار موافقة مبدئية خلال 10 أيام عمل، على أن تصدر الأمانة أو البلدية الترخيص البلدي بعد تلقي الموافقة المبدئية، «فيما تقوم الجهة المختصة بإصدار الترخيص النهائي بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول».

في الوقت نفسه؛ نصت اللائحة التنفيذية على تكوين لجان للنظر في التظلمات والشكاوى الناشئة عن تطبيق النظام ولائحته التنفيذية بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية، وذلك في كل أمانة وبلدية فئة (أ). وأجازت اللائحة للأمانة الرفع إلى الوزير بطلب تكوين لجان في البلديات فئة (ب) متى دعت الحاجة إلى ذلك.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٥) صفحة (٣) بتاريخ (١٢-٠٣-٢٠١٧)