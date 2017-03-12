«الصحة»: إغلاق مستشفى غرب نجران لخطورته على المرضى

أرجعت وزارة الصحة قرارها غلق مستشفى غرب نجران إلى افتقار مبناه إلى اشتراطات الأمن والسلامة، فيما أشارت إلى مستشفى شرق نجران كمستقبِل بديل للحالات في ظل قِصَر المسافة بين المستشفيين.

واعتبرت «الصحة» قرارها تأكيداً على حرصها على سلامة المرضى التي تعد أولوية قصوى.

وشددت، في بيانٍ أمس، على التزامها تطبيق معايير الأمن والسلامة في جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، في إطار دورها الرقابي والتنظيمي في المنظومة الصحية، مؤكدةً أنها لن تتوانى عن إغلاق أي مستشفى لا يطبق معايير السلامة حتى لو كان تابعاً لها.

ولفتت الوزارة إلى كشف تقارير فنية، أعدها فريق هندسي منها، عن افتقار مبنى مستشفى غرب نجران إلى اشتراطات الأمن والسلامة، ما يعد خطراً على المنوّمين، موضحةً أنها عيّنت مكتباً استشارياً متخصصاً وذا خبرة بدأ العمل منذ الأسبوع الماضي وطلب إخلاء المبنى لتقييمه وإجراء الفحوصات اللازمة على قواعده وأساساته لإعادة تأهيله.

في الوقت نفسه؛ أبانت الوزارة أنها ستشغل 4 مراكز صحية في نجران على مدار اليوم حرصاً على توفير الرعاية الصحية، مفيدةً بأن مستشفى شرق نجران يعمل حالياً بطاقة 40% و«يمكنه استقبال الحالات التي تأتي من غرب نجران حيث أن الوقت المستغرق (للتنقل) بين المستشفيين لا يتجاوز 20 دقيقة».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٥) صفحة (٣) بتاريخ (١٢-٠٣-٢٠١٧)