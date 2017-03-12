أمير الشرقية يدشن أسبوع المرور الخليجي 2017 .. اليوم

الدمام ـ الشرق

يرعى أمير المنطقة الشرقية، رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مجمع الظهران مول، اليوم، حفل افتتاح أسبوع المرور الخليجي الموحد 2017 بعنوان «حياتك أمانة»، بحضور مدير مرور المنطقة العميد راشد الهاجري، ومشاركة لجنة السلامة المرورية وعدد من الجهات ومؤسسات المجتمع. ويشتمل الحفل على فعاليات توعوية للحد من السرعة، وعدم استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة، وربط حزام الأمان، وعدم الوقوف في مواقف المعاقين، والتركيز على الجانب التوعوي. وتعد هذه الفعاليات بمنزلة رسالة إلى المجتمع للإسهام نحو القيادة الآمنة ومشاركته للمساهمة في خفض الحوادث المرورية، إضافة إلى عرض الأجهزة الحديثة وشرحها وتعريف الزوار بأبرز التقنيات التي تتيح للمستفيد إتمام الإجراء المطلوب وإيصالها عبر البريد. كما ستقوم الإدارة العامة للتعليم بالشرقية بتنظيم زيارات لمنسوبي الجامعات والكليات وطلاب المدارس للمعرض، بهدف زرع بذرة احترام الآخرين في الطريق، والتعرف على القوانين النظامية في القيادة، فيما سيتم عمل محاضرات في الجامعات للتثقيف والإجابة على تساؤلات الطلاب والتركيز على مبدأ القيادة الوقائية والقيادة الآمنة. من جهة أخرى، شاركت إمارة المنطقة الشرقية في قمة «جارتنر» للرؤساء التنفيذيين للتقنية التي عُقدت في دبي.

ومثل الإمارة المهندس خالد النعيمي من الإدارة العامة لتقنية المعلومات، الذي حصل مؤخراً على جائزة أكثر مستخدم فاعل على تطبيق «حي أبشر» في ملتقى أبشر الثالث للتعاملات الإلكترونية، الذي عقد تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.

ويعد تطبيق «حي أبشر» أحد التطبيقات الداخلية للجان التعاملات الإلكترونية الرئيسة بوزارة الداخلية، الذي طُور لدعم أعمال لجان التعاملات الإلكترونية في الوزارة وإمارات المناطق، وإضافة الأفكار والأخبار والفعاليات المتعلقة بالجهات المستفيدة. وتعد قمة جارتنر للرؤساء التنفيذيين للتقنية التي تنظمها مؤسسة جارتنر الرائدة عالمياً في أبحاث تكنولوجيا المعلومات من أبرز وأكبر التجمعات السنوية لخبراء تقنية المعلومات والمسؤولين التنفيذيين في القطاع من مختلف أنحاء العالم.

ويعقد المؤتمر في 8 مواقع مختلفة حول العالم في كل عام، ويحضره أكثر من 20 ألفا من المختصين، واستقطبت نسخة دبي من المؤتمر في العام 2015 نحو 700 من المسؤولين والمختصين في تقنية المعلومات.

من جانبه، أكد وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال، أن المشاركة تأتي بناء على توجيه أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وحرصه الدائم على الارتقاء بالعنصر البشري باعتباره أهم العناصر، والاستفادة من الخبرات التقنية محلياً وعالمياً بما يضمن الاستفادة المثلى منها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٥) صفحة (٤) بتاريخ (١٢-٠٣-٢٠١٧)