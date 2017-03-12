تؤكد شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي إتاحتها 4 آلياتٍ للتواصل مع أولياء أمور الطلاب بينها تطبيق «حافلتي» على الهواتف المحمولة.
والهدف، بحسب الشركة، هو تمكين أولياء الأمور من الاطمئنان على سلامة أبنائهم وتقديم ملاحظاتهم، بما يسهم في رفع مستوى خدمة النقل التعليمي.
و»تطوير» هي الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في نقل أكثر من مليون و200 ألف طالب وطالبة في مختلف المناطق والمحافظات والقرى والهجر.
ويتألف أسطولها من 25 ألف حافلة ومركبة لخدمة أكثر من 13 مدرسة. ولفت مدير عام خدمة العملاء في الشركة، عبدالله العنزي، إلى توافر 4 آليات للتواصل مع المستفيدين، هي الهاتف المجاني (8001231000)، والبريد الإلكتروني لموقع (cstatweertransit.com)، وخدمة المحادثة الفورية على موقع (www.tatweertransit.com)، فضلاً عن تطبيق «حافلتي».
وأفاد العنزي، في تصريحٍ أمس، بأن الشركة ترصد البيانات وتحللها وتركز على رفع مستوى الخدمة وقياس مدى رضا المستفيدين فضلاً عن تعزيز إجراءات الأمن والسلامة.
وأكد أنها أتاحت لأولياء الأمور المراقبة المباشرة على الحافلات والسائقين وتقييم مستوى الخدمة من خلال تدوين البلاغات وتسجيل الملاحظات بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية.
«تطوير للنقل التعليمي» تتيح 4 وسائل للتواصل مع أولياء الأمور
تؤكد شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي إتاحتها 4 آلياتٍ للتواصل مع أولياء أمور الطلاب بينها تطبيق «حافلتي» على الهواتف المحمولة.
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