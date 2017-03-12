80 لوحة تُزين بهو كلية العمارة في جامعة عبدالرحمن بن فيصل

تزين بهو كلية العمارة والتخطيط بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ب80 لوحة وعملاً تصميمياً، وذلك في المعرض الثالث لأعمال طلاب قسم العمارة الداخلية الذي أقيم في بهو الكلية برعاية مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش.

وذكر عميد الكلية الأستاذ الدكتور عبدالسلام السديري أن الكلية تحرص على عرض مشاريع الطلاب من خلال المعارض المستمرة طوال العام، وكذلك أفكارهم الذكية في كافة التصاميم والمنتجات التي شملت عدداً كبيراً من الأعمال الداخلية والخارجية، وكذلك إعادة تصاميم مباني بعض المؤسسات التعليمية والصحية في المملكة.

من جهته، قال رئيس قسم العمارة الداخلية محمد حبلص إن كافة الأعمال التي عرضت في اليوم من تصميم طلاب الكلية، مبيناً أن عدد الطلاب الذين شاركوا في المعرض يبلغ 25 طالباً. وأضاف أن رؤية المعرض تأتي لضرورة إثراء العملية التعليمية ورفع مخرجات القسم وتوضيح نتاج العملية التعليمية على مدار الدراسة، وتضمن أكثر من تجربة تعليمية لمشاريع الطلاب تغطي مراسم التصميم والتصوير الفوتوغرافي وتصميم المنتجات والرسم التصويري والحر والزخارف الإسلامية وإعادة تدوير المنتجات. وذكر أن أعمال الطلاب تميزت بارتباطها بالسوق المحلي من خلال تقديم مشاريع مستوحاة من التراث السعودي لكي تؤهل الطلاب لمواجهة التحدي العالمي في التصميم والابتكار، وتراعي توجه ورؤية المملكة 2030.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٥) صفحة (٤) بتاريخ (١٢-٠٣-٢٠١٧)