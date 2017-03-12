حملة مشتركة تُغلق 26 منشأة في الدمام

الدمام ـ الشرق

أسفرت الحملة المشتركة التي نفذتها بلدية وسط الدمام، والإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة المنطقة الشرقية، على منطقة الأسواق التجارية في وسط الدمام، عن إغلاق 26 محلاً، وإنذار 160 منشأة، وإحالة 45 منشأة للتأهيل الكامل. وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم الغامدي، أن الحملة تمت خلال الفترة المسائية لمدة خمسة أيام، نتج عنها زيارة 218 منشأة، منها 68 مطعماً، و28 محل حلويات ومخابز، و14 مغسلة ملابس، و28 بوفيهاً و40 بقالة، و40 محلاً لأنشطة صحية متنوعة، بالإضافة إلى إنذار 160 منشأة، وإغلاق 26 أخرى، وإحالة 45 منشأة للتأهيل الكامل، فيما تم فرض غرامات مالية بلغت 125 ألف ريال، مبيناً أن معظم المخالفات تضمنت رخصاً مهنية منتهية وشهادات صحية منتهية وتدني مستوى النظافة في المحال التجارية، وتصرفات غير صحية للعمال خلال تداول الأغذية وتخزينها. وذكر أن الحملة المشتركة بين إدارات الأمانة تهدف إلى تبادل الخبرات والتنسيق المشترك، وتفعيل مفهوم العمل الجماعي بين المختصين الصحيين العاملين في الأمانة والبلديات الفرعية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٥) صفحة (٥) بتاريخ (١٢-٠٣-٢٠١٧)