تمديد منافسة – إدارة مدينة الملك فهد العسكرية

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٥) صفحة (١٢) بتاريخ (٢٠١٧-٠٣-١٢)

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