سعيد وهاس
مُجتمعات نامية حتى في الفساد
تُعتبر النزاهة ظاهرة حياتية حميدة «أسوة بالظواهر الأخرى»، ما يُميزها أنها تحمل دلالة «الموجب» وفقا لمنحنى الظواهر الحياتية، يقابل ذلك ظاهرة الفساد الخبيثة التي تحمل دلالة «السالب»، أو في أقصى يسار المنحنى. تعاطفا مع الفاسدين المفسدين، فإن الفساد قد ضرب أطنابه في أعماق التاريخ وعانت المُجتمعات البدائية والمتحضرة منه، فقد سطرت كتب التاريخ «القديمة» أن من يُريد فتح مستوصف خاص أو مدرسة خاصة أو مكتب استقدام أو تطوير عقار أو فتح مطعم أو بوفية أو الولوج لعالم المُقاولات و التجارة فما عليه سوى السعي لجلب «شريك تضامني من الباطن» لذات النشاط من تلك الجهة المنظمة ليصبح شريكا بالنصف وربما أكثر مُقابل التسهيل والتمرير وغض النظر وكسر قوانين مزاولة المهنة في وضح النهار والبيع بالجملة وتكسير الأسعار وتجاوز الخطوط الحمراء. تطورت سبل الفساد في المُجتمعات الحديثة لتشمل بيع «الإقط» بإضافة مزيد من الماء وقليل من الدقيق للبن لتزيد الكمية ويصبح الإقط مغشوشا، وكذلك تسويق الطماطم وبقية المنتجات الزراعية، فيوضع الرديء في أسفل الصندوق والجيد في أعلاه، ويضاف شيء من الماء إلى الوعاء الذي كان يحمل فيه جاز الكيروسين فتذبل الفتيلة لتموت بعد عمر قصير لا يساوي عمرها الافتراضي حسب ضمان الوكيل، ليشمل الخيل فيباع الحصان على أنه من ذرية «أصايل» وهو في الحقيقة «كدش» طالته سكاكين التجميل فغيرت حاله ليصبح من نوع آخر يسر الناظرين، وفي النهاية فالفساد أعزتي «فساد» وإن تطورت حاله وتغير شكله وتبدلت أسماؤه وتنوعت صفاته.
اللافت للنظر أنه لا يخلو مُجتمع إنساني من الفساد ولكن ما لفت نظري واستوقفني كثيرا أن هناك فسادا «ناميا» تُعانيه المُجتمعات النامية وهناك آخر «مطور» تمتهنه المجتمعات المُتطورة والفيصل بين الفساد النامي والمطور هو عقلية الفاسد نفسه، فالفاسد النامي يفسد «ليل نهار» ولا يستطيع حماية نفسه من فساده، فهو لا شك واقع في حفرة فساده تلك لأنه لا يعلم أين تلك الحفرة ولا عمقها، فهلاكه بها لا محالة، كما أنه مفسد لغيره ولمن حوله، وهنا تزيد وتتسع دائرة هلاكه بمن أفسد، وهنا سر الغباء!
نحن دوله من دول العالم الثالث الناميه فماذا تتوقع .؟….ابتسم
الفساد هو الفساد بغض النظر عن الصفة التى تتبع الموصوف.
:: الفساد هو مظهر من مظاهر الإنحراف، وإنزلاق الى هاوية لطالما حذّر منها العقلاء، لكن هذا الإنسان الفاسد زين له الشيطان فعله .
:: لعل الكاتب الفاضل – الدكتور سعيد – في هذا المقال يشير الى الفساد الإداري والمالي الحكومي في بلادنا – المملكة – الذي عرته وضع بعض المشاريع الحكومية.
:: الفساد في أي مجتمع هو سوسة خطيرة تنهك جسد المجتمع، بل قد تقضى عليه إلم يتم التدارك في حينه.
:: مقال جميل، ولعله دعوة لمن أراد الإصلاح، أن يبتدأ بإزالة أسباب الفساد لكي يتلاشى هذا المرض الخطير..!!..
وهنا سر الغباء. انتهت الجملة.
الـجـيـنات الـعـربـيـه … ذات جـوده عاليه في إخـتـراع الفساد ومـسـمياته و تأصيله حتى يصل
الا درجة إنه موجب …. مثلاً يمدحون الفاسد بأنه ((( ذيـب ))) فيتحول مجتمع العربان إلا ذئـاب
بكل تفاخر…!! بدلاً من الخجل ولوم النفس ..؟؟
ومادام المشكله في الجينات فصعب الأصلاح .
الفساد وتطوره لا يختلف عن اي اخطاء اخرئ و يتطور من الفساد الغبي الئ الفساد الذكي محسوب فيه نوع و كميه الخطورة
كلما زاد الفساد زادت التجربة و وضعت المعايير لاحتوائه و برزت اهميه النزاهه
وجود الجريمه شجعت علئ وجود مراكز الشرطه و التحقيق وما يتبعه من وظائف يعتمد عليها البشر في قضاء حوائجهم و الحياه بكرامه. هناك توازن في هذا الامر و كذلك بالنسبه للفساد و في هذا حكمه الاهيه في رايئ و الله اعلم
الفساد الذكي هو نتاج لعمليه كثيره من الفساد الغبي نتج عنه خبره و حرفيه و وضع معايير تحكمه و تقلل من خطورته ونحن في يوم من الأيام سوف نصبح فاسدون اذكياء و لكن نحتاج للصبر.
السؤال الان هل ممكن لمكتمل العقل ان يكون فاسدا؟ الجواب لا ولكن لم يكتمل عقله الا بعد تجارب مريرة و متناقضات كثيره في حياته تصقل موهبه العقل بالتجربة الشخصيه او التعلم من اخطاء الفاسدين و غيرهم . كذلك الفاسد لا يغرد لوحده لا بد من وجود بيئه تحتضن فساده و تسدد خطاه و الشيطان ثالثهم و هوا اذكئ فاسد علئ وجه الارض عندما يريد ان يفسد رجل الدين الملتزم لا يغريه بملذات الدنيا و لكن يشككه في الأحاديث هل هي من صحيح مسلم ام البخاري ومن هنا تبدأ ثوره…