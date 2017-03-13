تُعتبر النزاهة ظاهرة حياتية حميدة «أسوة بالظواهر الأخرى»، ما يُميزها أنها تحمل دلالة «الموجب» وفقا لمنحنى الظواهر الحياتية، يقابل ذلك ظاهرة الفساد الخبيثة التي تحمل دلالة «السالب»، أو في أقصى يسار المنحنى. تعاطفا مع الفاسدين المفسدين، فإن الفساد قد ضرب أطنابه في أعماق التاريخ وعانت المُجتمعات البدائية والمتحضرة منه، فقد سطرت كتب التاريخ «القديمة» أن من يُريد فتح مستوصف خاص أو مدرسة خاصة أو مكتب استقدام أو تطوير عقار أو فتح مطعم أو بوفية أو الولوج لعالم المُقاولات و التجارة فما عليه سوى السعي لجلب «شريك تضامني من الباطن» لذات النشاط من تلك الجهة المنظمة ليصبح شريكا بالنصف وربما أكثر مُقابل التسهيل والتمرير وغض النظر وكسر قوانين مزاولة المهنة في وضح النهار والبيع بالجملة وتكسير الأسعار وتجاوز الخطوط الحمراء. تطورت سبل الفساد في المُجتمعات الحديثة لتشمل بيع «الإقط» بإضافة مزيد من الماء وقليل من الدقيق للبن لتزيد الكمية ويصبح الإقط مغشوشا، وكذلك تسويق الطماطم وبقية المنتجات الزراعية، فيوضع الرديء في أسفل الصندوق والجيد في أعلاه، ويضاف شيء من الماء إلى الوعاء الذي كان يحمل فيه جاز الكيروسين فتذبل الفتيلة لتموت بعد عمر قصير لا يساوي عمرها الافتراضي حسب ضمان الوكيل، ليشمل الخيل فيباع الحصان على أنه من ذرية «أصايل» وهو في الحقيقة «كدش» طالته سكاكين التجميل فغيرت حاله ليصبح من نوع آخر يسر الناظرين، وفي النهاية فالفساد أعزتي «فساد» وإن تطورت حاله وتغير شكله وتبدلت أسماؤه وتنوعت صفاته.

اللافت للنظر أنه لا يخلو مُجتمع إنساني من الفساد ولكن ما لفت نظري واستوقفني كثيرا أن هناك فسادا «ناميا» تُعانيه المُجتمعات النامية وهناك آخر «مطور» تمتهنه المجتمعات المُتطورة والفيصل بين الفساد النامي والمطور هو عقلية الفاسد نفسه، فالفاسد النامي يفسد «ليل نهار» ولا يستطيع حماية نفسه من فساده، فهو لا شك واقع في حفرة فساده تلك لأنه لا يعلم أين تلك الحفرة ولا عمقها، فهلاكه بها لا محالة، كما أنه مفسد لغيره ولمن حوله، وهنا تزيد وتتسع دائرة هلاكه بمن أفسد، وهنا سر الغباء!