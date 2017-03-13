أحمد عبدالله

في فرنسا «في خضمّ المعركة، سيتم إنقاذ القائد»

وفي مدرج النصر: في خضم المباراة سيتم «انتقاد» القائد!

حتى إن كان محمد السهلاوي لا يقاتل على الكرة ولا يبحث عن «النصر» ويضيع الفرص برعونة.

حتى إن كان الشهري «يتلذذ» في قهر صغارهم وكبارهم! حتى إن كان توماسوف لا يجدي نفعاً مجهوده، وحتى إن كان إيالا لا يُبالي بالفريق!

«حسين السبب».

كل ما ذكر أعلاه لا شيء أمام أفعال القائد «المسكين» الذي يتحمل ديون النادي، حيث فشل في إحضار الأجانب، وتأخر الرواتب، والانفلات الإداري، وتخبط المدرب!

نعم حسين عبدالغني يتحمّل ذلك! ارحل يا حسين فأنت المتسبب فيما يحدث حتى في ضياع أسهل الفرص!

وحين نذكر الديون والرواتب اسألوا كم مستحقات «القائد» لدى إدارة النادي منذ قدومه إلى اليوم! وكم تسلم منها؟

وحين نذكر التكتيك والنتائج؛ يتحدث النصراويون عن سبب لعب النصر بثلاثة محاور أمام الاتحاد لتغطية القائد ولكن حدث ذلك أمام الفيصلي، ولَم يسجل النصر!

مشكلة النصر «هجومية» بحتة وليست دفاعية! في حال توفر مهاجم هدّاف ستختفي كل تلك المشكلات! التي يتحملها «القائد» لوحده!

ومشكلة مشجعي النصر أصبح كثير منهم مع الأسف «مسيّرين» من إعلام «صنع لخدمة القصر» ومع الأسف تم اغتيال النصر بأيدي نصراوية، «بدم بارد».

لن تصدق! حينما تعلم أن «القائد» كان من الأفضل في النهائي، صنع أهدافاً محققة لم تجد مهاجمين!

لا تشاهد بأذنك! وأنت تملك عينين.

#بسرعة :

– استحق الاتحاد اللقب ليس لأنه الأفضل! بل لأن النصر لم يسجل!

– أسهم فيصل بن تركي بدأت تتلاشى لدى جمهوره، المؤشر أحمر يدعو للاستقالة!

– يتحمل المدرب خسارة النصر ويشاركه هجوم فريقه الضعيف.

– إعلان حضور 57 ألف مشجع، والتذاكر ما زالت تباع في الملعب، كم طبع؟ وإلى كم يتسع الملعب؟

– إعلام القصر: أسمع.. أرى.. لا أستطيع أن أتكلم!