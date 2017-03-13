المديرس: العناية بذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس مسؤولية الجميع

أكد مدير عام التعليم في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، أهمية تفعيل البرامج والأنشطة التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس، والمساهمة في تحمل مسؤولية العناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم البرامج والأنشطة الملائمة لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع. جاء ذلك خلال لقاءٍ جمع أكثر من 110 من القيادات التعليمية بالمنطقة الشرقية من مديري مكاتب للتعليم وقادة مدارس وبرامج ومراكز التربية الخاصة، الذي استضافته مدرسة الخبر الثانوية، بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الدكتور سامي العتيبي، ومدير إدارة التربية الخاصة في المنطقة سعيد الزهراني. وأشار الدكتور المديرس إلى أهمية دور القيادة المدرسية في تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية التي تسعى وزارة التعليم إليها وتتوافق مع رؤية المملكة 2030، مبيناً بأن هذا النجاح يحتاج إلى تكامل في الأدوار بين كل من له علاقة بالعملية التعليمية في المدرسة سواءً كان المعلم أو القائد أو المشرف التربوي أو إدارة مكتب التعليم أو الإدارات ذات العلاقة في الإدارة العامة، مقدماً شكره لقائد مدرسة الخبر الثانوية تركي بن شجاع الحربي وفريق العمل في المدرسة على استضافتهم للقاء وتهيئته بشكل مميز. ودشن المديرس حساب إدارة التربية الخاصة بالمنطقة الشرقية على «تويتر»، الذي يهدف إلى التواصل المباشر مع المستفيدين ونشر البرامج والأنشطة والإسهام في التوعية كإحدى وسائل إيصال رسالة إدارة التربية الخاصة من خلاله. وتم خلال اللقاء استعراض برامج التربية الخاصة في المنطقة، وطرح ورقة عمل حول التعليم الشامل قدمها المشرف التربوي عبدالله العبيدي، كما تم استعراض عدد من المشرفين، البرامج الوزارية المحدثة لذوي العوق الجسمي وذوي الذكاء الحدي، وفرط الحركة وتشتت الانتباه.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٦) صفحة (٥) بتاريخ (١٣-٠٣-٢٠١٧)