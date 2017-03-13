أكّد نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف- حفظه الله – أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ حريصة على تسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية لخدمة المواطنين والمقيمين والزوار على أكمل وجه.

ووجّه ـ حفظه الله ـ خلال ترؤسه في مكتبه بديوان وزارة الداخلية أمس، لاجتماع وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، العاملين في الوكالة بتقديم خدمة مميزة وسريعة للمواطنين والمواطنات في مناطق المملكة كافة، من خلال الاستفادة من التقنية وتسخيرها والاستثمار الأمثل في العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل المتخصص المستمر.

وكان نائب خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- قد دشَّن خلال الاجتماع ، خدمة « الموظف بدر « الموجهة للصم وذوي الإعاقة السمعية، التي تُعنى بالترجمة الفورية للصم، إلى جانب تدشينه للأسطول الجديد للعربات المتنقلة بعدد (32) عربة مجهزة بأحدث وسائل التقنية الحديثة تمكّن من خدمة المحافظات والقرى التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، إضافة إلى خدمة القطاعات الحكومية والخاصة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

كما دشّن الإصدار الحديث من الحقيبة المتنقلة الخاصة بخدمة» تقدير» الموجهة لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية.

واستمع الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز خلال التدشين لشرح موجز عن الخدمات التي تقدمها وكالة الأحوال المدنية لخدمة المواطنين والمواطنات قدمه وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر بن عبدالله العبدالوهاب.

حضر الاجتماع والتدشين صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ونائب وزير الداخلية عبدالرحمن بن علي الربيعان، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ومستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي ومساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية والمالية عبدالله الحماد.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٦) صفحة (٤) بتاريخ (١٣-٠٣-٢٠١٧)