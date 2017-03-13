13 موهوباًمن «الشرقية» إلى العالمية

تأهلت تسع طالبات من أصل 15 طالبة، وأربعة طلاب من أصل 12طالباً، على مستوى المملكة في مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2017» الذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالشراكة مع وزارة التعليم.

وفي نتائج البنين: أحرز المركز الثالث كل من: عبدالعزيز السالم، وسعود الشهري، وعمار أمير، فيما نال المركز الرابع براء أمير.

أما نتائج البنات: ففازت بالمركز الأول مريم علي آل ثنيان من الثانوية السادسة بالقطيف «الصف الثالث ثانوي»، وأحرزت المركز الثاني رانيا عبدالله الغامدي من مدارس الظهران الثانوية الأهلية «البرنامج الدولي، الصف الثالث ثانوي»، ورزان فؤاد الكواي من الثانوية السادسة بالقطيف «مقررات، الصف الثالث ثانوي»، ونالت المركز الثالث دانا عبدالوهاب الخالدي من ثانوية مدارس الجامعة، ونور نزار الخنيزي من مدارس الظهران الثانوية الأهلية «البرنامج الدولي»، وياسمين زكي آل سيف من مدارس الظهران الثانوية الأهلية «البرنامج الدولي، ثالث ثانوي».

وأحرزت المركز الخامس كل من: علياء عبدالجبار آل محمد حسين من ثانوية العزيزية الأهلية بالخبر «الصف الثالث ثانوي»، ودانة عبدالله الغامدي من ثانوية مدارس الجامعة بالخبر «الصف الثاني ثانوي»، ودانية صلاح الجشي من الثانوية السادسة بالقطيف «مقررات، الصف الثالث ثانوي».

من جهته، أعرب مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، عن فخره واعتزازه بما حققه طلاب وطالبات المنطقة من تميز وتألق وصدارة.

‏‫وأضاف «باسم تعليم الشرقية نزف هذا التميز لداعم التعليم بالمنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف الذي أينعت جهوده بأن غدت المنطقة محطة للإبداع ومحضناً للموهبة».

من جانبها، ذكرت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم الشرقية ابتسام المزيني أن المشاريع العلمية لطالبات المنطقة تشكل 46%‏ من معرض أولمبياد إبداع 2017، وتشكل المراكز التي حصلت عليها طالبات المنطقة 60%‏ من إجمالي المراكز، إلى جانب 21 جائزة خاصة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٦) صفحة (٧) بتاريخ (١٣-٠٣-٢٠١٧)