انطلاق فعاليات «حياتك أمانة» في 4 محافظات بالشرقية

انطلقت في محافظتي حفر الباطن والأحساء، أمس، معرض وفعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ33 تحت شعار «حياتك أمانة»، فيما ستنطلق الفعاليات اليوم، في محافظتي الجبيل وبقيق.

وفي حفر الباطن، دشّن محافظ المحافظة، عبدالمحسن العطيشان، معرض وفعاليات الأسبوع في الكلية التقنية بالمحافظة، بحضور مدير شرطة المحافظة اللواء مزيد العتيبي، ومدير المرور العقيد ناصر الخلف، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والمسؤولين والإعلاميين بالمحافظة.

واستمع العطيشان إلى شرح مفصّل من الجهات المشاركة عن أجنحتها التي اشتملت على برامج وفعاليات توعوية وإرشادية عن خطورة الحوادث المرورية من الناحية الصحية والاقتصادية والأمنية، وكرّم في الختام، المشاركين والداعمين للمعرض.

وفي الأحساء، نيابة عن محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، افتتح مدير شرطة المحافظة اللواء فهد المطيري فعاليات الأسبوع والذي نظمته شركة أرامكو السعودية، بحضور مدير مرور المحافظة العقيد علي الزهراني، وعدد من المسؤولين.

وتم خلال الحفل تقديم عرض مرئي من إدارة تعليم الأحساء، وجامعة الملك فيصل،

فيما كرمت شركة أرامكو السعودية في ختامه، جميع الجهات المشاركة في الأسبوع، ثم كرم مدير إدارة مرور الأحساء العقيد علي الزهراني، مدير شرطة المحافظة اللواء فهد المطيري.

وفي الجبيل، يدشن محافظ المحافظة عبدالله العسكر، اليوم، المعرض المصاحب للأسبوع في حديقة السلام والذي يستمر لمدة أربعة أيام.

وأعدت إدارة المرور بالمحافظة عديداً من البرامج التوعوية والأركان التوعوية من الصور واللوحات والمجسمات، وكذلك المسرحيات والمسابقات والمطويات والنشرات التي تؤكد أهمية التقيد بالتعليمات المرورية واتباع قواعد وأنظمة السير حفاظاً على سلامة الجميع.

إلى ذلك، يفتتح محافظ محافظة بقيق محمد المتحمي، اليوم فعاليات الأسبوع التي تنظمها إدارة المرور بالمحافظة بالتعاون مع أرامكو السعودية، ولمدة أربعة أيام، بمشاركة 15جهة حكومية وخيرية من الجهات ذات العلاقة.

وأكد مدير إدارة مرور المحافظة العقيد صالح القاسم أن الأسبوع يأتي لنشر الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع وإقامة البرامج التوعوية الهادفة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية لتأثيرها في الالتزام بمبادئ ومتطلبات السلامة المرورية، مبيناً أن هذا التأثير ينعكس إيجاباً على سلوك قائدي المركبات ومستخدمي الطريق للحد من الحوادث التي لا يزال ينتج عنها خسائر كبيرة في الأرواح البشرية والممتلكات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٦) صفحة (٧) بتاريخ (١٣-٠٣-٢٠١٧)