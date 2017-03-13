العنقري: الخريجون هم واجهة الجامعة في سوق العمل

أكد مدير جامعة الملك فيصل في الأحساء المكلف الدكتور عبدالرحمن العنقري، أن التواصل مع خريجي الجامعة بشكل عام والكليات بشكل خاص يمثل أهمية وأولوية لدى الجامعة في كافة التخصصات، حيث تقدم لهم ما يمكن لتعزيز هذا التواصل النوعي، وقال «خريجو الجامعة هم واجهتها في سوق العمل وهم ممثلوها خارج أسوارها».

جاء ذلك في كلمة له خلال رعايته أعمال اللقاء الثالث لخريجي كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، بحضور عميد الكلية الدكتور ماجد الشمري، ووكلاء الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية والكادر الإداري وعدد من الخريجين والخريجات السابقين.

وأشار الدكتور العنقري إلى ضرورة تجاوز علاقة مقاعد الدراسة لتشمل شراكات أكبر وتواصلاً أكثر فاعلية بما يعود بالنفع لتحسين برامج الكلية من خلال الاستفادة من آراء الخريجين ومعرفتهم الغنية بسوق العمل، مؤكداً أن الجامعة تسعى إلى التحسين المستمر لمختلف برامجها الأكاديمية والحرص على إيجاد بيئة تعليمية مميزة تتوافق مع المعايير الوطنية والعالمية المتعلقة بالتقييم والتقويم الأكاديمي، بالإضافة إلى الاعتمادات الأكاديمية حسب طبيعة برامج كل كلية.

من جانبه، قال عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات إن الكلية تتشرف بعقد اللقاء الثالث لخريجيها منذ تأسيسها قبل 14 عاماً وعلى مختلف الدرجات والدفعات والبرامج، بهدف توثيق جسور التواصل وتفعيل أكبر لعلاقة الخريج والكلية والجامعة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٦) صفحة (٧) بتاريخ (١٣-٠٣-٢٠١٧)