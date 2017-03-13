منتدى الدبلوماسية يرجح قرب زوال «داعش»

شهد منتدى الدبلوماسية العامة والاتصال الحكومي في دبي، الإعلان عن رأي خليجي صريح يرجح قرب زوال تنظيم داعش الإرهابي، بالتزامن مع ظهور مؤشرات تدل على أن مصير الجماعات الإرهابية إلى الزوال.

وأعلن الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أثناء مشاركته في المنتدى أمس، أن زوال الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش صار أقرب من أي وقت مضى.

ودعا إلى ضرورة العمل على إيجاد البيئة السليمة الآمنة التي تحول دون نمو ظاهرة الإرهاب، وانتشار الفكر المضلل في المجتمعات، لا سيما بين الشباب، ومن ثم القضاء على الإرهاب من جذوره، مشدداً على أهمية العمل المشترك في مواجهة الإرهاب والحاجة لمزيد من التعاون على الصعيد الدولي، وذلك من أجل حشد الإمكانات اللازمة من تمويل ومبادرات وخطوات عملية تتضمن تطوير التشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب والحد من انتشاره.

وركز الزياني على أن دول الخليج العربية تعكس الواقع بوصولها إلى مرحلة تصدير الاستقرار للمنطقة والعالم، بجعله عالماً أفضل للجميع، عطفاً على توجهات قادة دول المجلس، وبمثابرة وعمل دؤوب من مواطنيها، حيث تتضافر الجهود من أجل ترسيخ أسس بيئة مستقرة مستدامة الأمن والنمو والازدهار تكفل الخير لمواطني المجلس وكل الدول الصديقة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٦) صفحة (١) بتاريخ (١٣-٠٣-٢٠١٧)