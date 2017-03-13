عقد الفرج ينتظر النصر وسالم يركب سيارة المليونين

ينتظر النجم الهلالي سلمان الفرج اقتراب مواجهة تجمع الهلال ضد فريق النصر الغريم التقليدي لفريقه ليضمن إنهاء إجراءات تجديد عقده الاحترافي، وسط تسرب أنباء تتحدث عن أن الإدارة الهلالية ستعلن خبر التجديد قبل إحدى المباريات المهمة والحاسمة هذا الموسم أمام الغريم التقليدي نادي النصر، سواء في الدوري أو كأس الملك.

ويأتي ذلك بعد أن أجلت إدارة نادي الهلال ملف تجديد عقد الفرج حتى فراغه من المشاركة مع المنتخب في مباراتيه المقبلتين أمام تايلاند والعراق نهاية الشهر الحالي ضمن تصفيات كأس العالم.

وفي سياق متصل، حصل اللاعب الهلالي سالم الدوسري على دفعة من مقدم عقده الجديد، واحتفل بشراء إحدى السيارات الفارهة التي يتجاوز سعرها مليوني ريال.

وتأتي هذه الأبناء في الوقت الذي غادرت فيه البعثة الزرقاء إلى أبو ظبي استعداداً للقاء فريق الوحدة الإماراتي غداً الثلاثاء ضمن مواجهات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، على أن يحصل لاعبو الفريق بعد المباراة الآسيوية على إجازة مدتها يومان قبل الدخول في معسكر يبدأ اعتباراً من يوم الجمعة المقبل ولمدة تسعة أيام في العاصمة الإماراتية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٦) صفحة (١) بتاريخ (١٣-٠٣-٢٠١٧)