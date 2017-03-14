مستثمرون: متفائلون كثيراً بمستقبل قطاع النقل بعد…
محافظ الجبيل يدشن فعاليات «حياتك أمانة»
بنك التنمية الاجتماعية يرفض إعادة 45 ألفاً لمواطن
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