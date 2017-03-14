شابان يسرقان ذبيحة ضيوف في الخبر

لم يتوقع أحد قاطني حي جسر الملك فهد في محافظة الخبر أن يؤول به الحال، أمس، إلى الاستنجاد بأقاربه وأصدقائه لتوفير وجبة غداء لعدد من الضيوف الذين أتوا من مدينة الرياض في زيارة خاصة له.

وكان المواطن أعد لهم وليمة منذ يومين قبل وصولهم إلى منزله، حيث استقبلهم وذهب بنفسه لإحضار الغداء لهم، وعند وصوله للمطعم، طلب ذبيحته من العاملين فيه فأحضروها له، وطلب من أحد العاملين إيصالها لسيارته مع ابنه الذي لم يتجاوز ثماني سنوات لكي يقوم بدفع الحساب للمطعم، وعند خروجه من المطعم، تفاجأ بأن الذبيحة سرقها شابان من العامل وأدخلاها في شنطة سيارتهما وهربا مسرعين إلى مكان غير معلوم.

وعاد المواطن بعد ذلك إلى صاحب المطعم وأخبره بما حدث وطلب منه توفير ذبيحة لضيوفه في أسرع وقت ممكن، ولكن صاحب المطعم أبلغه بأنه لا يتوفر لديه سوى «ربع تيس» مندي، فطلب منه الاتصال بالمطاعم الأخرى وتوفير ذبيحة كاملة له، كما قام بالاتصال بأقاربه وأصدقائه لمساعدته في إيجاد حل، وبعد مرور ساعة من البحث وجدوا ذبيحة كاملة في أحد مطاعم الدمام، وقاموا بإحضارها للضيوف، واعتذر المُضيف للضيوف عن التأخير الذي حدث، واصفاً إياه بأنه خارج عن إرادته، ولم يبلغهم بما حدث.

يذكر أن صاحب المطعم قام بدفع حساب الذبيحة الثانية، معتبراً ذلك بأنه أقل شيء يقدمه، وقدم اعتذاره عن ما حدث.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٧) صفحة (١٦) بتاريخ (١٤-٠٣-٢٠١٧)