قبل الدخول في الموضوع أعتذر عن أي تأويل قد يخرج به المؤولون بعيداً عن المقصد النبيل في هذه المقالة، فمن خلال سنوات الخبرة المتراكمة أصبح لدي ثقة كاملة بأن بعض المثقفين يتحسسون من ذكر المكافأة المالية التي تعطى لهم، وبعض آخر لا يتورع في طلبها والسؤال عنها، بل والإصرار على بحثها قبل الموافقة على أي نشاط أدبي يُدعى إليه، وكلا الفريقين له الحق، ونحن لا نعني هؤلاء، ولا هؤلاء، وليس من أخلاق كاتب الرأي أن يكشف الستار عن الأسماء إلا من باب المداعبة، وكاتب الرأي لم يكن ضمن المرفوع عنهم القلم، ولا المكشوف عنهم الحجاب، فهو بشر يصيب ويخطئ، ويعالج القضايا بمفهومه وقناعاته واجتهاداته، التي يبدي فيها رأيه. كثيرة هي المرات التي يدعى فيها الأدباء للمشاركة، سواء على المنابر أو في ورش العمل أو محكمين لأعمال أدبية، وذلك أمر محمود، وأعتبره من الواجبات المنوط بهم تقديمها للحركة الثقافية والأدبية في الداخل والخارج، وكثيرة هي المرات التي يشعر فيها صاحب الدعوة بالحرج الشديد من ضيوفه خصوصاً عند محاولته دس ظرفٍ ما في جيبِ الضيف وهو يتلفّتُ يمنة ويسرة حتى لا يراه أحدٌ من الجمهور، وكأنه يقوم بجريمة نكراء، على الرغم من أن أمر مكافأة المثقف أو الأديب عند استضافته أمر عادي جدا ومعمول به في كل بلاد الدنيا، ولست أدري لم الحرج عند تسليم مكافأة الشاعر أو القاص، أو الناقد بخلاف اللاعب أو الفنان حيث يتم ذلك علناً وبعقود موثقة.

يحضرني موقف طريف لعل من المناسب أن أشرككم معي فربما يتضح لكم شيءٌ لم يتضح لي، ففي الأسبوع الماضي دُعيتُ من قبل أستاذ جامعي وهو أديبٌ كبيرٌ تعهد لطلابه في قسم الأدب باستضافة عددٍ من الكتّاب والشّعراء والقاصين أثناء المحاضرات، وعرفت أنني أول المدعوين تلبيةً للدعوة، وبكل سرور ذهبت إلى قاعة الدرس بين الطلاب، وكانت محاضرته الأنيقة عن فن المقالة، وكان اللقاء مع الطلاب جميلاً وممتعاً، اتسم بالمرح والدعابة وتجلت روح الجمال في تلك الجلسة.

بعد انتهاء المحاضرة خرجت من القاعة وعلى الرغم من أنني أعرف طريقي جيدا في ممرات الكلية ودهاليزها ولكنه أصر على مرافقتي حتى وصلت سيارتي، ونحن نتحدث بأسلوب أخوي ولم يدر في خلدي أن ثقافة دس المظاريف أصبحت شائعة حتى في الكليات، فحاول أن يحتال ليجد مخرجاً وهو يدس ظرفه في جيبي، فاتهمني بأن لي في ذمته مبلغاً من المال، أعرف أن ليس لي في ذمته قرش واحد، وأعرف أن كلية الآداب لم يكن في حسابها أن تستضيف الأدباء وتكافئهم على نشاطهم في قاعة الدراسة، ولكن الدكتور حسن حجاب الحازمي يريد أن يسنّ مكافأة مشاركة الأدباء في المحاضرات من جيبه الخاص، فانتبهوا على جيوبكم يا أولي الألباب.