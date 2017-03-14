حققت ثانوية الأمجاد الأهلية، بطولة «رؤية وطن» لكرة القدم، والتي أقامها مكتب التعليم بالروضة شرق الرياض ، بمشاركة 17 فريقاً قسمت الى مجموعتين، وتمت البطولة بنظام خروج المغلوب، وشهدت المباراة النهائية التي جمعت بين ثانوية الأمجاد و دار العلوم تنافساً قوياً بين الفريقين، وسط حضور جماهيري كبير، وجأت النتائج كالتي المركز الأول فريق ثانوية الأمجاد والمركز الثاني ثانوية دار العلوم، و المركز الثالث ثانوية رياض نجد، وحقق هداف البطولة محمد الشرقي، وحصل على أفضل لاعب عبدالرحمن السفياني، وأفضل حارس مشاري مبارك، والفريق المثالي ثانوية الشورى، وقال مدرب فريق الأمجاد عزيز الدهمشي، إن البطولة حققت جميع أهدافها، التي أقيمت من أجله، وأبرزت كثيراً من المواهب الصاعدة التي سوف تخدم الرياضة وكرة القدم السعودية، وبارك الدهمشي لمسؤولي ثانوية الأمجاد ، وجميع منسوبيها من عاملين وطلاب هذا الإنجاز الذي رسم الفرحة على محياهم.
ثانوية الأمجاد بطلاً لكأس «رؤية وطن»
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٧) صفحة (١٤) بتاريخ (١٤-٠٣-٢٠١٧)
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Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
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الف الف مبروك للامجاد يستاهلون البطوله
يستاهل السفياني افضل لاعب
والف مبروك لابو راكان
وعقبال بطولة منطقة الرياض
شكر خاص للقائد ، الاستاذ: خالد الزيادي
الف مبروك