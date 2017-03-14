فنادق «مكارم» تستعرض قصص نجاحها في السوق السعودية

أعلنت فنادق «مكارم»، العلامة الفندقية السعودية الحائزة على جوائز عالمية والتابعة لشركة «دور» للضيافة، عن مشاركتها في معرض «بورصة برلين للسياحة 2017» الذي يقام في العاصمة الألمانية برلين في الفترة الممتدة بين 8-12 مارس الذي يجمع أبرز قادة السياحة والسفر والضيافة من جميع أنحاء العالم. وتُعد مشاركة مكارم في هذه المنصة المتخصصة والمرموقة فرصة لاستعراض تطور قطاع السياحة في المملكة وتسليط الضوء على القدرات التشغيلية المحلية لجمهور عالمي متخصص، وتعريفهم بالفرص التي يوفرها قطاع الضيافة في المملكة وتعزيز سبل التعاون.

ويتم من خلال هذه المشاركة الاستفادة من الخبرات العالمية التقنية والفنية التي سيتم نقلها إلى المملكة العربية السعودية مما سيعزز من قدرة فنادق مكارم على إثراء قطاع الضيافة السعودي بخدمات وتقنيات جديدة متبعة عالمياً. وتوجه الدكتور بدر البدر، الرئيس التنفيذي لشركة دور للضيافة، بالقول: «يُقدم هذا الحدث فرصة استثنائية للتواصل المباشر مع شركائنا وفهم الاحتياجات والمتطلبات المتزايدة للزوار القادمين إلى المملكة بهدف الأعمال أو السياحة الدينية من مختلف دول العالم واستعراض خدماتنا المبتكرة، فضلاً عن توسيع انتشارنا وتحقيق أعلى عائد ممكن لمساهمينا». واختتم الدكتور بدر البدر «إن فنادق مكارم تعمل حالياً على تعزيز وجودها في المنطقة الغربية لتتمكن من توفير مستوى خدمات أفضل لزوار مكة المكرمة والمدينة المنورة».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٧) صفحة (١٣) بتاريخ (١٤-٠٣-٢٠١٧)