الجيش اليمني يتقدم في محافظتي صنعاء وشبوة

سيطر الجيش الوطني مدعوما بالمقاومة الشعبية على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية شمال وجنوب مديرية نهم بمحافظة صنعاء وتقدمت إلى مشارف مديرية أرحب الواقعة إلى الشمال الغربي لمديرية نهم، خلال المعارك التي دارت أمس في هذه الجبهة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش الوطني تقدم ميدانياً إلى مشارف مديرية أرحب، المطلة على مطار صنعاء الدولي، وأصبحت قرية عزلة بني حكم التابعة لأرحب، وعدد من الطرق الرابطة بين مديرية نهم وبني حشيش ، تحت مرمى نيران الجيش الوطني.

وتزامن هذا التقدم مع غارات مكثفة لطيران التحالف الذي استهدف مواقع وتجمعات متفرقة لمليشيات الحوثي وصالح، دمر خلالها عدد من العربات العسكرية.

وفي محافظة شبوة تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم، من السيطرة على مواقع كانت تسيطر عليها الميليشيا الانقلابية بمديرية عسيلان.

المصادر أكدت أن قوات الجيش أحكمت السيطرة على موقعين للمليشيات بعد اقتحامهما جنوب حيد بن عقيل بمديرية عسيلان.