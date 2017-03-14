السماح للاستخبارات الأمريكية بتصفية الإرهابيين

ذكرت وسائل إعلام أمريكية اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سمح لوكالة الاستخبارات المركزية بضرب مواقع إرهابية باستخدام طائرات بلا طيار.

ويشكل هذا القرار تغييرا في مسار السياسة التي اتبعها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي أمر باستخدام هذه الطائرات للاستطلاع ولتحديد مخابئ الإرهابيين ونقاط انتشارهم فقط.

وللإشارة فقد استخدمت الإدارة الأمريكية السابقة الطائرات دون طيار على نطاق واسع لملاحقة كوادر القاعدة وعناصر التنظيمات الإرهابية في اليمن وكذلك في المناطق القبلية الوعرة الواقعة على الحدود بين أفغانستان وباكستان.

ويجدر الذكر أن الاستخبارات الأمريكية اغتالت القيادي بتنظيم القاعدة “أبو الخير المصري” بواسطة طائرة بلا طيّار، قبل نحو أسبوعين قرب مدينة إدلب السورية.