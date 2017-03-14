4 فئات يحق لها الاشتراك الاختياري في المعاشات

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يحق لأربع فئات من المواطنين الاشتراك في فرع المعاشات اختيارياً، حيث تطبق عليهم الأحكام المطبقة على المشتركين إلزامياً، بحسب نظام التأمينات الاجتماعية.

وأبان المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله بن محمد العبدالجبار، أن الفئات المشمولة هم : المشتغلون بالمهن الحرة أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم أية أنشطة تجارية أو صناعية أو زراعية أو في مجال الخدمات، والعاملون خارج المملكة الذين لا يرتبطون بعلاقة عمل مع صاحب عمل داخل المملكة، والعاملون في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة، وكذلك المشترك الذي توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات.

وأشار إلى أنه يحق للمشترك الاختياري في فرع المعاشات من الفئات الثلاث الأولى، اختيار شريحة من شرائح الدخل المنصوص عليها في النظام والموضحة في الموقع الالكتروني للمؤسسة، أما من له مدة اشتراك سابقة فتكون الشريحة مساوية أو تالية لآخر أجر اشتراك مسجل لدى المؤسسة، مبيناً أن المشترك يدفع 18% من قيمة الشريحة التي يختارها عن كل شهر اشتراك، ويبدأ اشتراكه من أول الشهر التالي لتاريخ استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة.

ودعا العبدالجبار، لزيارة موقع المؤسسة الالكتروني المتوفر على الرابط : gosi.gov.sa، والاطلاع على الخدمات والمنافع التي يقدمها نظام التأمينات الاجتماعية.

وكذلك الاستفادة من الخدمات والمزايا الالكترونية التي تقدمها المؤسسة، وفي حال وجود استفسارات يمكن التواصل مع المؤسسة من خلال البريد الالكتروني http://www.gosi.gov.sa أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو الهاتف المجاني (8001243344).