اختطاف سفينة وقود سريلانكية

اختطف قراصنةٌ صوماليون سفينةً لنقل الوقود تحمل العلم السريلانكي، بعد أن بعثت نداء استغاثة وأوقفت نظام التتبع وغيرت مسارها إلى ساحل الصومال.

وهذه أول عملية خطف ينفِّذها قراصنةٌ صوماليون لسفينة تجارية منذ 2012، وفق ما نقلت رويترز عن خبيرٍ في القرصنة.

وتحمل السفينة “آريس 13″ المملوكة لدبي، طاقماً من ثمانية أفراد. وأبلغت عن تتبُّع زورقين لها بعد ظهر أمس ثم اختفت.”

وحلَّقت طائراتٌ لقوة نافور البحرية الاقليمية التابعة للاتحاد الأوروبي في سماء المنطقة لتتبُّع تقدُّم السفينة ومحاولة معرفة ما يجري.

وقبل خمسة أعوام وفي ذروة نشاط القرصنة أثار القراصنة الصوماليون الذعر في نفوس البحارة الذين يعبرون خليج عدن. ويقول المكتب البحري الدولي إنهم شنُّوا 237 هجوماً قُبالة ساحل الصومال في 2011 واحتجزوا مئات الرهائن، لكن هجماتهم تراجعت بشدة بعدما شدد ملاَّك السفن إجراءات الأمن وتحاشوا الساحل الصومالي.

وساهم تدخُّل قوات بحرية إقليمية توافدت على المنطقة في إحباط محاولات خطف عديدة وتأمين الطريق التجاري الاستراتيجي الذي يؤدِّي إلى قناة السويس ويربط حقول النفط في الشرق الأوسط بالموانئ الأوروبية.