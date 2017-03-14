34 معلماً بالشرقية يخضعون للاختبار التقويمي

أدى 34 معلماً من معلمي اللغة الإنجليزية للمرحلة المتوسطة والثانوية بتعليم المنطقة الشرقية اليوم الاختبار التقويمي في برنامج EFT و برنامج PK، وذلك بعد أن أتموا البرامج التدريبية الالكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم عبر اون لاين online بالتعاون مع مؤسسات تعليم اللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح رئيس قسم اللغة الانجليزية بتعليم الشرقية المشرف على البرامج الالكترونية الوزارية التي تطبق في المنطقة جمعان الزهراني أن تعليم الشرقية يعمل مع الوزارة منذ ثلاثة أشهر على تنفيذ ثلاثة برامج الكترونية لمعلمي اللغة الانجليزية بدءاً من برنامج EFT الذي يهدف إلى تزويد المعلمين بمعلومات اثرائية تخصصية في مجال تعلم وتعليم اللغة الانجليزية في مراحل التعليم العام، إلى جانب تنمية طرق التدريس والاستراتيجيات التي يحتاجها المعلم لجعل المتعلمين يمارسون ويكتسبون اللغة الانجليزية بيسر وسهولة ، وصولاً إلى التركيز على أساسيات اللغة الوصفية والتوجيهية التي يحتاجها المعلم في الصف.

وبين أن البرنامج الثاني PK يركز على إكساب المعلم لمعلومات متقدمة في اللغويات التطبيقية ومدلولات الألفاظ وبعض طرق التدريس المعمول بها في تدريس اللغة الانجليزية كلغة ثانية، فيما يستهدف البرنامج الثالث EF الذي يمتد سنة ولا يزال مستمراً سيكون الانتهاء منه بعد أربعة أشهر 34 معلماً من جميع المراحل الدراسية في تخصص اللغة الانجليزية.

وتأتي هذه البرامج ضمن سلسلة معرفية للنهوض بمستوى معلمي اللغة الانجليزية على صعيد الأداء الفني والمعلوماتي ليقوم المعلم بالدور المطلوب منه على أكمل وجه.