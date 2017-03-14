انتحار معيد جامعي

أصدرت شرطة منطقة المدينة المنورة، بياناً بشأن ملابسات وفاة معيد جامعي داخل منزل أسرته في ظروفٍ غامضة.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة المدينة، إن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عن وفاة شاب سعودي الجنسية يبلغ من العمر 30 عاماً يعمل بإحدى الجامعات نتيجة تعرُّضه لطلق ناري في رأسه، وذلك داخل غرفته بمنزلهم الواقع بحي السحمان ويحتمل أن يكون انتحاراً.

وجرى الانتقال ومعاينة الموقع رفق الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي، وبمعاينة الجثمان وُجد الشاب مستلقياً على الظهر وبه إصابة بالرأس وممسكاً مسدساً بيده.

وأضاف الناطق الإعلامي، بسماع أقوال ذويه أكدوا بأنه يعاني من مرض نفسي، وجرى إكمال إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة كامل الأوراق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم حسب الاختصاص.