قرار إيقاف تراخيص المدارس الأهلية مستمر

أكدت وزارة التعليم أنها ماضية في تطبيق قرار إيقاف تراخيص المدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المصممة لأغراض غير تعليمية وإعطاء المدارس القائمة في مباني غير تعليمية عامين للانتقال لمباني تعليمية، مشيرة إلى تشكيلها فرق ميدانية لمتابعة وتقييم المدارس المعنية بالقرار.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنها بصدد الإعلان عن برنامج ” تدرج ” التي تعمل عليه شركة تطوير للمباني موجه لمجموعة من مباني المدارس الأهلية غير التعليمية القابلة للتطوير بنسبة عالية.

وسيتم من خلاله توجيه مستثمري ومستثمرات التعليم الأهلي لهذه الفئة من المباني لتعبئة البيانات المتعلقة بمنشآتهم بعد تحقيقها الشروط والمواصفات والآلية التي تم إعدادها من قبل شركة تطوير المباني التعليمية.