حول المنتج والكاتب خالد الراجح مسلسله التلفزيوني الناجح «وجوه محرمة» لرواية أدبية طرحها في معرض الرياض الدولي للكتاب عبر دار مدارك للنشر والتوزيع.
واستطاعت الرواية أن تلفت الأنظار بمعرض الرياض، وصنفت ضمن أكثر الأعمال مبيعا في المعرض، ووضعتها الدار ضمن الأعمال التي أوشكت على النفاذ.
تسبر الرواية فترة مهمة في المجتمع السعودي وهي فترة الطفرة وتتطرق لدور المرأة السعودية بالمجتمع بشكل عام.
وكانت الرواية أنتجتها قناة «mbc» كمسلسل قام بإخراجه المخرج ماجد الربيعان وبطولة الفنان محمد المنصور والمرحوم الفنان العربي الفلسطيني محمود سعيد في أول تجربة درامية له في عمل خليجي، والفنان تركي اليوسف، وجسد الدور النسائي الفنانة البحرينية أميره محمد.
«وجوه محرمة» في معرض الرياض الدولي للكتاب
حول المنتج والكاتب خالد الراجح مسلسله التلفزيوني الناجح «وجوه محرمة» لرواية أدبية طرحها في معرض الرياض الدولي للكتاب عبر دار مدارك للنشر والتوزيع.
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يعطيك العافيه استاذ خالد علي الكتاب الجميل