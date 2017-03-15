سحر بن علي
كيف تربي أبناءك؟ هكذا ببساطة
المعارك تشتد بين قوات الشرعية والحوثيين غرب تعز
فائق منيف
الكتابة مثل «الثنيان»
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ألقطاع ألخاص
معلش إحنا مُحْتَقِينْ سباكين، وبنشرقِيّه ، للمشروع مش محتاقين كوادر صناعيّه عالية التّأهيل التّقني معلش ياقماعه مفيش وظائف سامحونا، دِلوأت، مُتْشَكِّرِينْ راجعو مكتب العمل إلّلي بعتكم ربّثنا معاكم ،،
مدير ألقُوى العامله بالمشروع .. مهندس/ عوضين إلأرنؤطي .
العمل
مخرجات عالية التقنيه ليس لها طلب في سوق العمل
الخريجين
والله حيرتونا معاكم نجي من هنا تروحون من هنيّاك طيّب كيف يعني؟
ناصر خليف
«أرواح طلابنا»
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القاهرة: منافذ لشراء القمامة القابلة لإعادة التدوير
ألقطاع ألخاص
معلش إحنا مُحْتَقِينْ سباكين، وبنشرقِيّه ، للمشروع مش محتاقين كوادر صناعيّه عالية التّأهيل التّقني معلش ياقماعه مفيش وظائف سامحونا، دِلوأت، مُتْشَكِّرِينْ راجعو مكتب العمل إلّلي بعتكم ربّثنا معاكم ،،
مدير ألقُوى العامله بالمشروع .. مهندس/ عوضين إلأرنؤطي .
العمل
مخرجات عالية التقنيه ليس لها طلب في سوق العمل
الخريجين
والله حيرتونا معاكم نجي من هنا تروحون من هنيّاك طيّب كيف يعني؟