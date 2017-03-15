تسببت الأخطاء القاتلة للحكم الياباني ريوجي ساتو في حرمان الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال من الصدارة بعد أن اضطرته إلى اللعب بعشرة لاعبين لتنتهي مباراته مع مضيفه الوحدة الإماراتي بالتعادل بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، على استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا. وتقدم الهلال بهدف مبكر عن طريق نجمه نواف العابد وتحديداً بعد مرور خمس دقائق من بداية اللقاء، لكن الوحدة نجح في تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عبر سباستيان تيجالي.

وفي الشوط الثاني، وضع المجري بالاش جوجاك أصحاب الأرض في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 54، وبعده بثماني دقائق تعرض اللاعب نواف العابد للطرد في قرار غريب أثار دهشة الجميع خصوصاً اللاعب نواف الذي خرج ضاحكاً. وعلى الرغم من النقص العددي في صفوف الفريق الهلالي، إلا أنه تمكن من تعديل النتيجة بهدف سجله السوري عمر خربين في الدقيقة 69، وكان بامكانه حسم اللقاء لصالحه لكن لاعبيه لم يستثمروا الفرص التي أتيحت لهم أمام المرمى، كما أن الحكم الياباني لعب دوراً كبيراً في النتيجة، إذ تغاضى عن احتساب مخالفات كانت تستدعي تدخله بالبطاقات الملونة.

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة عن الريان الذي صعد إلى الصدارة بعد فوزه على بيروزي الإيراني 3-1، بينما حصد الوحدة أول نقطة بالبطولة وبقي في المركز الأخير بالمجموعة الرابعة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٨) صفحة (١٧) بتاريخ (١٥-٠٣-٢٠١٧)