حقق الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفتح «متذيل دوري جميل للمحترفين» فوزه الأول في مسابقة دوري أبطال آسيا، وكان على حساب ضيفه الجزيرة الإماراتي «متصدر دوري الخليج العربي الإماراتي» بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية للمسابقة القارية.

ورفع الفتح رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثالث، في حين بقي الجزيرة الإماراتي في المركز الأخير دون نقاط، فيما تصدر استقلال خوزستان الإيراني، المجموعة بـ7 نقاط بعد تعادله مع لخويا القطري بهدف لكل منهما، ليظل الثاني في الوصافة برصيد خمس نقاط.

وبدا منذ بداية المباراة الإصرار الكبير من قبل لاعبي الفتح لهز شباك منافسه، وهو ما تحقق بعد مرور 12 دقيقة عبر تسديدة قوية من اللاعب علي الزقعان.

وانتظر الجزيرة حتي الدقيقة 38 ليتمكن من تعديل النتيجة عن طريق هدافه علي مبخوت الذي استغل خطأ فادحاً من حارس مرمى الفتح عبدالله العويشير، لكن فرحة الفريق الإماراتي لم تدم طويلاً، إذ أنهى الفتح الشوط الأول فائزاً بعدما سجل حمد الجهيم الهدف الثاني.

وواصل الفتح تفوقه في الشوط الثاني، ليتوج اللاعب علي الزقعان تألقه في المباراة بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه من كرة حرة نفذها بشكل رائع من مسافة بعيدة في الدقيقة 50.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٨) صفحة (١٧) بتاريخ (١٥-٠٣-٢٠١٧)