موعد مزايدة – الأمانة العامة للمنطقة الشرقية

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٨) صفحة (٠٤) بتاريخ (٢٠١٧-٠٣-١٥)

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