حوار دبلوماسي – روتانا

طباعة التعليقات

10

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٨) صفحة (١٠) بتاريخ (٢٠١٧-٠٣-١٥)

الأكثر تعليقاً

الأكثر مشاركة في تويتر

الأكثر مشاركة في فيسبوك