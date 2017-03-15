مستشار سعودي: لقاء محمد بن سلمان وترامب نقطة تحول تاريخية

أكد أحد كبار مستشاري ولي لي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ل “بلومبرغ” أن اللقاء الذي تم بين الرئيس ترامب والامير محمد بن سلمان كان لقاء ناجحا للغاية موكد أن هذا اللقاء يعتبر نقطة تحول تاريخية في العلاقات بين البلدين والتي مرت بفترة من تباعد النظر في العديد من الملفات إلا أن لقاء اليوم أعاد الأمور لمسارها الصحيح ويشكل نقلة كبيرة للعلاقات بين البلدين في كافة المجالات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية وذلك بفضل الفهم الكبير للرئيس ترامب لأهمية العلاقات بين البلدين واستيعابه ورؤيته الواضحة لمشاكل المنطقة.

وبين المصدر ” أن الامير محمد بن سلمان ناقش مع الرئيس ترامب قضية منع

دخول بعض مواطني الدول الست للولايات المتحدة الامريكية.

وأن سموه متابع للموضوع من البداية وأن المملكة العربية السعودية لا ترى في هذا الإجراء أي استهداف للدول الإسلامية او الدين الإسلامي بل هو قرار سيادي لمنع دخول الارهابيين الي الولايات المتحدة، وبين الرئيس ترامب احترامه الكبير للدين الاسلامي باعتباره أحد الديانات السماوية التي جاءت بمبادئ إنسانية عظيمة تم اختطافها من قبل الجماعات المتطرفة، فيما أكد الامير محمد أن المعلومات السعودية تفيد بالفعل أن هناك مخططا ضد الولايات المتحدة تم الإعداد له في تلك الدول بشكل سري من هذه الجماعات مستغلين بذلك ما يظنونه ضعفا أمنيا فيها للقيام بعمليات ضد الولايات المتحدة. وابدئ تأييده وتفهمه لهذا الأجراء الاحترازي الهام والعاجل لحماية الولايات المتحدة من العمليات الارهابية المتوقعة.

وبين المستشار السعودي أنه تم مناقشة العديد من الملفات الاقتصادية بين البلدين, ومن ذلك استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة من قبل الجانب السعودي.

وفتح فرص للشركات الامريكية التجارية بشكل كبير واستثنائي للدخول في السوق السعودي وأكد المصدر” أن هذا لم يكن ليتم إطلاقا لولا جهود الرئيس ترامب في تحسين بيئة الاستثمار في أمريكا.

كما اوضح المستشار السعودي” أن الامير محمد بن سلمان أكد أن الاتفاق النووي سيئ وخطير للغاية على المنطقة وشكل صدمة للعارفين بسياسة المنطقة، وانه لن يؤدي الا لتأخير النظام الأرياني الراديكالي لفترة من الزمن في انتاج سلاحها النووي وأن هذا الاتفاق قد يؤدي الي استمرار تسلح خطير بين دول المنطقة التي لن تقبل بوجود اي قدرة عسكرية نووية لدولة إيران.

واكد المستشار السعودي أن فخامة الرئيس وولي ولي العهد تطابقت وجهات نظرهم بشكل تام حول خطورة التحركات الايرانية التوسعية في المنطقة، وان إيران تحاول كسب شرعيتها في العالم الاسلامي عبر دعم المنظمات الارهابية بهدف وصولهم لقبلة المسلمين في مكة، مما يعطيهم الشرعية التي يفتقدونها في العالم الاسلامي ومع أكثر من مليار ونصف مسلم في العالم اجمع، وأن دعم إيران للمنظمات الارهابية مثل حزب الله والقاعدة وداعش وغيرها ووقوفها في وجه أي اتفاق لحل المشكلة الفلسطينية من باب تصدير مشاكلها للخارج ومحاولة اخرى لكسب الشرعية التي تفتقدها بين المسلمين.

وقال المستشار السعودي أن الجانبين ابديا اتفاقا على أهمية التغيير الكبير التي يفوده الرئيس ترامب في الولايات المتحدة وتزامن ذلك التغيير في السعودية عبر

رؤية السعودية 2030.

وبخصوص الإرهاب بالمنطقة أوضح المستشار السعودي أن الجانبين اتفقا على ان حملات التجنيد التي تقوم بها بعض الجماعات الارهابية في السعودية ضد المواطنين السعوديين هي بهدف كسب الشرعية لهذه التنظيمات على اعتبار مكانة السعودية الرائدة في العالم الاسلامي كونها مهبط الوحي وأرض الحرمين وقبلة المسلمين وما يمثله ذلك من شرعية لا منافس لها.

ومن جانب اخر لمحاولة ضرب العلاقات الاستراتيجية السعودية مع الولايات المتحدة خصوصا والعالم عموما ومن ذلك ما قام به قائد تنظيم القاعدة اسامة بن لادن والذي قال عنه نائبه الظواهري في خطاب تأبينه بانه كان من جماعة الاخوان المسلمين منذ أن كان طالبا في الجامعة وأن الظواهري نفسه كان عضوا في تنظيم الاخوان المسلمين وأن قيام اسامة بن لادن بتأجيل العمليات الارهابية ضد الولايات المتحدة لأكثر من مرة كان بهدف جمع أكبر عدد ممكن من السعوديين لأداء العمليات بهدف ضرب العلاقات بين البلدين.

كما اوضح المستشار السعودي ان الجانبين تناقشا حول التجربة الناجحة السعودية

بإقامة سياج عازل بين السعودية والعراق، وان ذلك أدى لعدم تسلل اي شخص او

اي عملية تهريب منذ ان تم تشييده.

وأبدى الامير محمد أسفه ان السعودية لم تعجل بتطبيق هذه التجربة الناجحة في

حدود السعودية مع اليمن موضحا ان نجاح التجربة في حدود المملكة الشمالية

سيعجل بشكل كبير بتطبيقها بالحدود الجنوبية للمملكة.

كما أكد المستشار السعودي أن الامير محمد بن سلمان أبدى ارتياحه بعد اللقاء على الموقف الايجابي والتوضيحات التي سمعها من الرئيس ترامب حول موقفه من الإسلام.

وذلك عكس ما روجه الاعلام عن فخامته، مؤكدا أن فخامة الرئيس ترامب لديه نية جادة وغير مسبوقة للعمل مع العالم الاسلامي وتحقيق مصالحة بشكل كبير وأنه يرى أن فخامته صديق حقيقي للمسلمين، وسيخدم العالم الإسلامي بشكل غير متصور وذلك على عكس الصورة النمطية السلبية التي حاول البعض ترويجها عن فخامته سواء كان ذلك عبر نشر تصريحات غير منصفة ومقتطعة من سياقها لفخامته، أو عبر التفسيرات والتحليلات الإعلامية غير الواقعية عن فخامته.

وختم المصدر بتعليق أن التعاون بين البلدين بعد الاجتماع التاريخي اليوم سيكون في أعلى مستوى له، وأن هناك الكثير من التفاصيل والاخبار الايجابية سيتم إعلانها خلال الفترة القادمة.