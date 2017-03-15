بأمر الملك..

إلحاق الدارسين على حسابهم في اليابان بالبعثة التعليمية

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طوكيوواس

حرصاً من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات، والاهتمام بقضاياهم، فقد أمر بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في اليابان بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ممن بدأوا الدراسة الأكاديمية في جامعات موصى بها ، وفي تخصصات الابتعاث المعتمدة، أو ممن أنهى الساعات المطلوبة في التخصصات الأخرى.

طوكيو  |  واس

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