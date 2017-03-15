ترامب يكسر البروتوكول ويستضيف الأمير محمد بن سلمان على مأدبة الغداء

كسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بروتوكول البيت الأبيض، وذلك بسماحه للمصورين وكاميرات القنوات الفضائية بالتقاط صور اللقاء التاريخي الذي جمعه مع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن المعتاد ألا يُسمح للمصورين ووسائل الإعلام بالحضور والتقاط الصور إلا في حال كان الاجتماع مع رئيس دولة، كما كسر “البروتوكول” في هذا اللقاء، بإقامة وليمة غداء للأمير محمد بن سلمان بأمر الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، في الوقت الذي لا يقيم الرؤساء الأمريكيون ولائم إلا لرؤساء الدول المهمين جداً.

كما أنه كان يُتوقع أن يكون اللقاء قصيراً، إلا أنه خلال لحظات تحول إلى مأدبة غداء رسمية، واستمر النقاش لوقت أطول من المتوقع، تمّت فيه مناقشة عدة قضايا مهمة، إضافة إلى قضايا اقتصادية.

ويشير كسر البروتوكول في البيت الأبيض إلى أن الإدارة الأمريكية تكنّ للسعودية وحكومتها الكثير من التقدير والاحترام، وتوجِّه رسالة إلى أن العلاقات بين البلدين وثيقة جداً، وأن الولايات المتحدة تعتبر المملكة من أهم الحلفاء.