وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود

أعلنت جامعة الملك سعود عن توفر مجموعة من الوظائف الإدارية (للرجال) بالمراتب من 11 إلى 13، وذلك بالنقل أو النقل بالترقية بمسمى (كبير مهندسين كهربائيين، كبير مهندسين مدنيين، أخصائي إدارة خدمات صحية، كبير مهندسين كيميائيين، أخصائي وسائل تعليمية)، ويبدأ التقديم عليها اعتبارا من يوم الأحد 27 جمادى الآخرة، ولمدة خمسة أيام.

كما أعلنت الجامعة عن رغبتها في شغر وظيفة باحث (رجال) للحاصلين على درجة البكالوريوس في (الصيدلة) براتب شهري مقطوع لمدة سنة قابلة للتجديد.

أوضح ذلك عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الدكتور سعد الحسين، مبينًا أنه يمكن التقديم على الوظائف المذكورة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للعمادة : http://dfpa.ksu.edu.sa.