الأسهم المحلية تغلق مرتفعًا عند 6835.76 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 45.05 نقطة ليقفل عند مستوى 6835.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 179 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 92 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 33 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات شمس، وإكسترا، وعذيب للاتصالات، والخضري، ومجموعة السريع الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ينساب، وأسواق عبدالله العثيم، وبتروكيم، والمراعي، واللجين، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.83% و 1.21% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، ولإنماء، والرياض ريت، والخضري، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء، والراجحي، ودار الأركان، والطيار، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 6.19 نقطة ليقفل عند مستوى 5393.22 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم تقاسمتها 873 صفقة.

وكانت أسهم شركات أبو معطي، وبحر العرب، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الصمعاني، والتطويرية الغذائية، والعمران، وباعظيم، وريدان فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات.

فيما كانت أسهم شركات بحر العرب، وأبو معطي، وريدان، وباعظيم، والتطويرية الغذائية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات بحر العرب، وأبو معطي، وريدان، والتطويرية الغذائية، وباعظيم هي الأكثر نشاطا في القيمة.