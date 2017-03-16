(أ)

في أفلام كرتون فقط ستجد المستحيل والخيال واقعاً، كأن يبتلع القط (توم) الفأر (جيري) فيخرج الثاني هارباً من طبلة أذن الأول، تلك الصور الخيالية يبدو أنها ألهمت عديداً من مسؤولينا في كيفية التعامل مع الرأي العام.

(ب)

تبدأ القصة، عندما رغب أحد المواطنين في محايل عسير في بناء منزل عمره، إلا أنه تفاجأ بوجود (أسلاك) أعمده الكهرباء تخترق أرضه رغم ملكيته لها بموجب صك شرعي ووجودها في مخطط حكومي معتمد ورخصة إنشاء وتعمير.

المواطن بدأ في البناء بعد مطالباته المتكررة بإزاحة تلك (الأسلاك) من أملاكه الخاصة، وتأخر الرد بحجة الدراسة!، ولكي يحافظ على أملاك (شركة الكهرباء) أدخل تلك (الأسلاك) من إحدى النوافذ لتخرج من النافذة المقابلة.

لن أسأل عن مرتكب الخطأ، فأنتم بذكائكم عرفتم من هو المخطئ.

ولكن الغريب أن اللجنة المكلفة بالتحقيق التي شكلت بعد انتشار مقطع المبنى في وسائل التواصل الاجتماعي، أوصت بالتحقيق مع المصور وإحالته لهيئة (الادعاء العام)، كما أوصت بتحميل المواطن دفع تكاليف إزاحة الكهرباء، وإحالته مع المقاول للتحقيق من قبل الجهات المختصة!

محافظ محايل عسير رغم تصريحاته المتناقضة لوسائل الإعلام وإفصاحه بأنه تم إعداد المحاضر اللازمة للقضية لمعاقبة المصور – قبل أن يتدخل أمير عسير وتوجيه الشكر له، والنصح بعدم تكرار ذلك – والمواطن الذي وصفه بالمستهتر بالأنظمة، والمقاول، يصرح بأن البلدية والكهرباء تأخرتا في إجراءات إزاحة أسلاك الكهرباء، ما سمح للمواطن بتشييد ثلاثة أدوار بالمبنى وتمرير الأسلاك من نافذته، ولكي يطبق مقولة الفنان المصري علاء ولي الدين في فيلم «الناظر»: كله ضرب، ضرب.. مفيش شتيمة!، يضيف أنه تم تحميل المواطن دفع تكاليف إزاحة (الأسلاك) التي وضعتها شركة الكهرباء في أملاكه الخاصة تحت مرأى ومسمع البلدية.

(ت)

القرارات (الحمورابية) التي لا تضع يديها على منبع المشكلة، تحتاج إلى جهات رقابية متابعة للتحقق من صحة إجراءاتها وهيئة فساد (قوية) تتابع وتتدخل فوراً دون تقاعس، وجهات إدارية في إمارات المناطق تحاسب مسؤوليها عند الاستهانة بعقول الرأي العام أو حقوقهم.