أحمد هاشم
«أسلاك» محايل عسير!
(أ)
في أفلام كرتون فقط ستجد المستحيل والخيال واقعاً، كأن يبتلع القط (توم) الفأر (جيري) فيخرج الثاني هارباً من طبلة أذن الأول، تلك الصور الخيالية يبدو أنها ألهمت عديداً من مسؤولينا في كيفية التعامل مع الرأي العام.
(ب)
تبدأ القصة، عندما رغب أحد المواطنين في محايل عسير في بناء منزل عمره، إلا أنه تفاجأ بوجود (أسلاك) أعمده الكهرباء تخترق أرضه رغم ملكيته لها بموجب صك شرعي ووجودها في مخطط حكومي معتمد ورخصة إنشاء وتعمير.
المواطن بدأ في البناء بعد مطالباته المتكررة بإزاحة تلك (الأسلاك) من أملاكه الخاصة، وتأخر الرد بحجة الدراسة!، ولكي يحافظ على أملاك (شركة الكهرباء) أدخل تلك (الأسلاك) من إحدى النوافذ لتخرج من النافذة المقابلة.
لن أسأل عن مرتكب الخطأ، فأنتم بذكائكم عرفتم من هو المخطئ.
ولكن الغريب أن اللجنة المكلفة بالتحقيق التي شكلت بعد انتشار مقطع المبنى في وسائل التواصل الاجتماعي، أوصت بالتحقيق مع المصور وإحالته لهيئة (الادعاء العام)، كما أوصت بتحميل المواطن دفع تكاليف إزاحة الكهرباء، وإحالته مع المقاول للتحقيق من قبل الجهات المختصة!
محافظ محايل عسير رغم تصريحاته المتناقضة لوسائل الإعلام وإفصاحه بأنه تم إعداد المحاضر اللازمة للقضية لمعاقبة المصور – قبل أن يتدخل أمير عسير وتوجيه الشكر له، والنصح بعدم تكرار ذلك – والمواطن الذي وصفه بالمستهتر بالأنظمة، والمقاول، يصرح بأن البلدية والكهرباء تأخرتا في إجراءات إزاحة أسلاك الكهرباء، ما سمح للمواطن بتشييد ثلاثة أدوار بالمبنى وتمرير الأسلاك من نافذته، ولكي يطبق مقولة الفنان المصري علاء ولي الدين في فيلم «الناظر»: كله ضرب، ضرب.. مفيش شتيمة!، يضيف أنه تم تحميل المواطن دفع تكاليف إزاحة (الأسلاك) التي وضعتها شركة الكهرباء في أملاكه الخاصة تحت مرأى ومسمع البلدية.
(ت)
القرارات (الحمورابية) التي لا تضع يديها على منبع المشكلة، تحتاج إلى جهات رقابية متابعة للتحقق من صحة إجراءاتها وهيئة فساد (قوية) تتابع وتتدخل فوراً دون تقاعس، وجهات إدارية في إمارات المناطق تحاسب مسؤوليها عند الاستهانة بعقول الرأي العام أو حقوقهم.
تصريح المحافظ عند نشر الفيديو كان متسرعا والله اعلم وبعد تصريح سمو الامير اصبح حديث المحافظ لينا
للاسف لدين الكثير من لمسؤولين لايعون ان ولي الامر وضعهم في منابهم لااجل مساعدةومساندة وتسهيل امور الناس
اسأل الله الصلاح للجميع
التشبيه بتوم وجيري خطيييييييير
اقترح ان لا يتم ترشيح اي مسؤول الا بعد ادخاله واجتيازه لدورة علاقات عامه وخدمه عملاء
ينطبق القول على ماذكر ، اذا كان خصمك القاضى فمن تقاضى ، كان على المواطن ان يقدم المصلحة العامة وان يبتعد عن الانانية وحب الذات ، خط الكهرباء لم يكن تمديد الى الفراغ بل كانت هنالك مساكن وأسر تعيش آمنة مستقرة عبر تلك التمديدات وكان المفروض ان يقدم المواطن بعض التنازلات والإيثار لصالح الآخرين تبعا لقول الكريم ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: 9] ، اما المصور فينطبق علية قوله تعالى (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) ، وكان الاولى ان يعتبر بقولة تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ) وهذا ما يصدق علية من بنى مسجدا على ارض ملك لة وكانت تمثل موقفا للسيارات ويتخذ البعض مساحة الارض للربط بين الشوارع الضيقة ، وإذا بمسجد ينشأ على احدث طراز ويحرم بذلك سكان الحى من موقف للسيارات والواتيتات ويتم قطع همزة الوصل بين الشوارع الضيقة ، وكان التيسير على احوال الناس هو اقل اجرا من بناء المساجد حيث يوجد على بعد أمتار قليلة مسجد حديث ، ان صدق الحدث فهو امر مءولم ومبكى ومحزن
ياراجل ماهذه المثاليه
طيب انت تبرع باي شي
المواطن ظلم فما دخله في دفع تكاليف ازاله الاسلاك وهو لم يقم بوضعها
القرار بالفعل غريب لماذا يتم القبض على المصور ولماذا يتم تغريم المواطن مبلغ الازاله مادامت الارض ملكه وصادر لها تصريح بناء
غررررررررررررررررررررريبة
اهلا أستاذ احمد هاشم الشريف …لك تحياتي والله ان المصلحة العامه فوق كل حق خاص
والسؤال هل رخصة البناء قبل حاجة شركة الكهرباء لتمديد الخط أو بعده ؟ ..
وهل البلديه انذرت المواطن بالتوقف عن البناء أم لا؟!….وهل المواطن لم يعر اهتماما للمصلحه العامه ؟!!…وهل المواطن لم يطالب بعدم البناء من الجهات الرسميه وتعويضه مقابل ملكه في موقع آخر ؟!!..
وهل يعلم المواطن أن أسلاك الكهرباء ذات ضغط عال له تأثير على الصحة العامه لايعادله
أي شيء؟!!…
اني أعتقد أن هناك لبس في الموضوع ويجب أن نستمع من البلديه والكهرباء في نفس الصحيفه
ردا يقنع القراء …..ولو أتى الرد من البلدية والكهرباء أو المحافظه بتحذيره من عدم البناء حتى يعوض بموقع غيره اويتم النظر في امره ….فإني اعتبر المصور والمقال وكل من ايد هذا التصرف مخطئا لاجدال في ذلك …. ولو كنت المحافظ لأمرت بتوقيفه فورا وعرضت امره على القضاء ليحكم عليه بما يستحق لبنانه متحديا أوامر السلطات ؟!!….
تحياتي للجميع ….
أبو عبدالله الاصلي …
ربما لا اتفق معك
لنأخذها من قاهرها على قول المصاريه
هل يحق لاي شخص ان يعتدي على املاكك
هذا ببساطه ما قامت به الكهربا
فكيف يتم معاقبه المواااااااااااااااااطن
الله عرفناه بالعقل كما يقول المثل
تكفي هذه العبارة :
القرارات (الحمورابية) ,لا تضع يديها على منبع المشكلة
قول علي قول
حيّاك د. احمد بن هاشم الحق علي مين يا ترى والله شغله محيره لو انتظر المواطن يعني كما يقال لا تموت يالمواطن حتي يجيك الربيع عفواً اقص التصريح النّهائي من جهة الأختاص ومن هي هذه الجهه الله العالم،، هنايُستنتج بأن الخطأ علي الجميع من حيث المبدأ والأنصاف وذلك لتداخل
الكثير من الأمور اهمها الفوضى الأداريه والبيرقراطيه وتشعب المسؤليه مين ولاّ مين ويبدو عندما غلب حمار المواطن كما يقال طجّها المواطن وإللي بده يصير يصير لأن العمر يجري والزمن لا يمهل ولا ينتظر وهذا المواطن مخلص وإبن حلال حيث أدخل الأسلاك ضِيفَان في بيته وترك لها طاقه لتشم الهواء الطلق منها وتبردها من حرارة الشمس صيفاً سبحان الله،،
آخر الكلام :
في طريق لمدينه بجده النازل مقابل شركة مازدا اليوم شيدة شيشة بنزمن وبعد فتره هدمت بحجة انها في ارض غلط وزحفت إلي ارض بعدها بارض واقيمت من جديد وما لبثت ان هدمت لأن الموقع خطأ للأرض وشيّد مكانها مبتني وورشة صيانه وما لبثت إن مسحت ولا تزال الأرض قرعاء الي اليوم مضي عليها إلي اليوم ما يقرب النصف قرن ويا أمان الغافلين.