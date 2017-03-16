يميل الميزان التجاري لمصلحة المملكة لوجود طلب عالٍ على المنتجات البترولية؛ حيث إن ثلثي استيراد النفط يأتي من المملكة. النقاشات تدور حول مجالات البنية التحتية، والترفيه، والطاقة بالذات المتجددة، والاكتتاب العام لـ «أرامكو»، والأهم صندوق «رؤية سوفت بنك» بمبلغ 100 مليار دولار يفتح المجال الرحب والواسع لفرص استثمارية ممتازة في جميع أنحاء العالم …

في هذه الأثناء يحط الملك سلمان – حفظه الله – والوفد المرافق له رحاله في إمبراطورية «اليابان» رابع دولة في جولته المكوكية للشرق الآسيوي؛ حيث يوقع الاتفاقيات والعقود لتبادل المنافع مع تلك الدول لتدعيم العلاقات مع دول بارعة في الميادين الاستثمارية وتعزيز التعاون من خلال رؤية المملكة 2030، مجسدا تحقيق بنود مهمة من خطة التحول 2020، اليابان كثالث قوة اقتصادية في العالم بلغ حجم التبادل التجاري معها عام 2015م 117 مليار دولار، حجم صادرات المملكة إلى اليابان بلغت 80 مليار دولار، في حين بلغ حجم الواردات من اليابان 37 ملياراً، ويميل الميزان التجاري لمصلحة المملكة لوجود طلب عالٍ على المنتجات البترولية؛ حيث إن ثلثي استيراد النفط يأتي من المملكة، النقاشات تدور حول مجالات البنية التحتية، والترفيه، والطاقة بالذات المتجددة، والاكتتاب العام لـ «أرامكو»، والأهم صندوق «رؤية سوفت بنك» بمبلغ 100 مليار دولار ما يفتح المجال الرحب والواسع لفرص استثمارية ممتازة في جميع أنحاء العالم، خاصة في مجال تقنية المعلومات وقطاع وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والروبوت، وحسب ما أعلن بأن المبادرات المطروحة تتجاوز الثلاثين، منها ما يدور في وسائل الأخبار بفتح شركة لصناعة السيارات «تويوتا»؛ حيث تنوي التوقيع على «بدء دراسة جدوى» لتصنيع السيارات في السعودية، أيضا تبادل ونقل الخبرات المعرفية، لتطوير قطاع المنشآت المتوسطة وصغيرة الحجم للاستفادة من الخلفية الكبيرة لدى اليابانيين في ريادة الأعمال.

سبق هذه الزيارة ثلاث زيارات، كانت الأولى إلى «مملكة ماليزيا» تم خلال هذه الزيارة وفي قصر رئيس الوزراء الماليزي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، التوقيع وتبادل 7 مذكرات تفاهم باستثمارات في السعودية تصل قيمتها إلى أكثر من 8 مليارات ريال؛ للتعاون في مجالات: تطوير اللقاحات، النقل العام، الأغذية، صيانة الطائرات، البرمجيات والحلول الكترونية، والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في الطاقة، الأمر الذي يدل على نمو التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وماليزيا، والأهم توقيع اتفاقية شراء حصة بين أرامكو السعودية وشركة النفط والغاز الوطنية الماليزية «بتروناس»، وأعلنت أرامكو أن استثماراتها في المشروع بلغت 7 مليارات دولار ستعزز طرح أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام المقبل.

ومن ثم كانت المحطة المهمة لدولة «إندونيسيا»، وللعلم حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام 2015 أكثر من 19 مليار ريال، في حين بلغ عدد المشاريع المشتركة بينهما 8 مشاريع خدمية، وبلغ عدد مشاريع الاستثمار الإندونيسي في المملكة بملكية 100 % 5 مشاريع متنوعة. وجرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشاريع إنمائية، وشملت اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم مشاريع مشتركة في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، وخدمات الرعاية الصحية والخدمات الطبية، كما شملت مشاريع الإسكان، والتعاون في خلق استراتيجيات طويلة الأمد في توطين الخبرات والكفاءات البشرية والتكنولوجيا المتطورة في مجال الموارد البشرية، كما شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المجال السياحي، وخدمات الحج والعمرة، وقدمت الهيئة العامة للاستثمار في الملتقى للجانب الإندونيسي عرضاً للأهداف والفرص الاستثمارية لرؤية المملكة 2030، وخلال تلك الاجتماعات عقدت صفقات بقيمة إجمالية بلغت 13.5 مليار ريال.

المحطة الأهم هي «الصين» التي لديها كل المقومات لتكون الحليف الأفضل والموثوق به بحكم حجم التبادل الاقتصادي؛ حيث وصل حجم تصدير النفط السعودي إلى الصين العام الماضي 51 مليون طن من البترول الخام كأكبر مزود للنفط، وبحسب تصريح السفير الصيني في الرياض فإن السعودية تعد أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وإفريقيا، وأكبر مزود للصين بالنفط الخام، مشيرا إلى أن التعاون الصيني السعودي في مجالات إنشاء البنية التحتية والاستثمار وعقود العمل يشهد توسعا مستقرا، ويشهد التعاون بين البلدين تقدما مستمرا في مجالات طاقة الإنتاج والأقمار الصناعية والعلوم والتكنولوجيا والطاقة النووية والطاقة المتجددة والقطاع المالي وغيرها من المجالات الناشئة، ويضيف أنه من المنتظر أن تشهد زيارة الملك سلمان إلى الصين توقيع اتفاقات في 5 مجالات (سياسية، واقتصادية، وتعليمية، وإنسانية، وثقافية)، وكل الاتفاقات متوافقة مع رؤية 2030 ومبادرة الحزام والطريق، مبينا أن المسؤولين السعوديين والصينيين سيبحثون استراتيجية التعاون الخاصة بمكافحة الإرهاب، ومواضيع أخرى ذات أهمية، وبالذات في المجالين العسكري والأمني، مثل التسليح والصناعات العسكرية.

نشير إلى زيارات أخرى في البرنامج «لسلطنة بروناي» و»جزر المالديف» يتم فيها عقد اتفاقيات مشتركة تشمل المجالات الاقتصادية والاستثمارية والفنية والتعليمية والثقافية والشبابية والرياضية، وعلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والشؤون الإسلامية.

حفظ الله خادم الحرمين ومرافقيه في حلهم وترحالهم، والعودة بحِزَم اقتصادية تدعم التوجه لتنويع الاستثمارات، وتحقيق أهداف تدعم رؤية المستقبل لحياة نأمل أن تكون زاهرة ومستقرة لجيل الغد.