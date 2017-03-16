حسن الخضيري
صيدلي 5 في واحد
سمعت كثيرا أن الصحة غالية، لكنني لم أتوقع وصولها إلى درجة الغلاء الفاحش الذي يجعل من الموت حلاً أفضل من العيش عالة على أسرة يدك الفقر والفاقة حياتها ويقتلها الكمد لقلة حيلتها. الخاسرون كثيرون يتصدرهم الباحثون عن الدواء والصحة فحالهم موت وخراب ديار، المستفيدون القلة أجهلهم ولو عرفتهم لسترتهم بالإكراه. أسعار الدواء في الصيدليات الخاصة عال جدا (يقول مريض: دواء كان يباع بأربعة ريالات، قفز ليتجاوز العشرين مما دعاني إلى تركه والصبر على المرض). أجهل أسباب الارتفاع في ظل ما يشاع حول انخفاض الأسعار! فهل شح بعض الأدوية بالمستشفيات الحكومية أحد الأسباب؟ أم إنه ضياع الرقابة، فأصبح ديدن الصيدليات الخاصة «من أمن العقوبة رفع الأسعار»؟ ألا تلحظون معي أنه وفي عز الأزمة المالية التي يمر بها العالم لا يكل أو يمل خبراء الاقتصاد بالحديث عنها أن كل شيء قد ارتفع سعره إلا الإنسان رخص!!!، قد يرتفع سعره إن مرض حيث يتبادر كثيرون إلى نهش لحمه وكسر عظمه وإراقة دمه وزيادة مرضه ومعاناته، أملاً في كسب مزيد من المال، أما أن يتعافى «لا سمح الله» فتلك طامة تلقي بظلالها على تجار الصحة. مازال الجميع ينتظر وقفة صادقة وصارمة في مواجهة أصحاب المستوصفات الصغيرة التي تقتل المريض بثمن بخس، ومستشفيات الـ 5 نجوم التي تدغدغ جيب المريض قبل صحته، ووقفة صادقة وجازمة لمكافحة بعض الصيدليات الخاصة التي تتاجر بصحة الإنسان بصيدلي نظام 5 في واحد (طبيب وصيدلي وفني وممرض وخبير تجميل) لا يتورع أن يفتي في كل شيء ويجهل مقولة لا أعلم! مستغلاً عدم قدرة بعضهم في الوصول للمستشفى الحكومي وإن وصل فموعده ربما قبل الممات، وربما بعده إن أعطي موعدا!، ويبقى الشعبي طريقة سهلة لحياة أخرى.
جزيت الجنة
هذا موضوع مهم
وليتك تنبه الى عدم وجود تخطيط صحي
وعدم كفاءة في إدارة الموارد
فمثلا في منطقة غير الرياض يصرف للمريضة ومرافقها تذكرة لتقوم بخزعة او أشعة في الرياض او جدة
مع ان توفير ابر الخزعة او توفير جهاز ماموجرام مع اخصائية أشعة ارخص واقل جهدا على المريض
وهكذا
نحتاج الى العمل على ميثاق اخلاقي لعمل الاطباء تحت نفوذ شركات التأمين فشركة التأمين تضغط على صاحب المستوصف و صاحب المستوصف يضغط على الطبيب و الذي هو صاحب القرار الفعلي في العلاج و لكنه الحلقة الاضعف كأجير اجنبي
قول علي قول
ياصيدلي
صيدلي يا صيدلي حبّه إلَكْ وحبّه إلي ياااااصيدلي .
شكرا د. حسن خضيري،،
آخر الكلام :
الطّاسه ضايعه من زمان يا بو علي .
د حسن اجدت الوصف
ولكن في المجال الصحي كنا نتمنى ان تتطرق للطبيب وتكلفه الكشف فقد ارتفع من 300 الى 500 والنحاليل المخبريه وما يطلبه الطبيب وما يجنيه الطبيب من بونص من التحاليل والاشعه
الجميع يتكلم بحرقه ووزاره الصحه ليس لها حول ولا قوه وبصفتك طبيب ويشار لك بالبنان ابداء من المنبع وهو الطبيب في تحديد الاسعار للكشف
يا دكتور / حسن توّك تدري الله يسمك هذه الأعمال موجوده من زمان ولكن ليس في واحد كما تفضلت إللي أعرفه ٢في واحد كالشّامبو ٣في واحد مثل بختخ قاتل الحشرات لا مرّه ولا إثنيتن بل ثلاث اما ٤ وخمسه هذا يبدو حدث مع التطور في علموم الطب الحديث ماعلينا هناك مستوصفات خمسه نجوم عنده طبيب واحد لعلاج كل الإمرض حتى الوخز بالأبر الصينيه وكما تفضلت المواطن هو الضحيه للغلاد الفحش الحاصل بالذات علي الإدويه وخاصة الأدويه المهمه ذات الخاصيه لعلاج الضغط، والكلوسترول، والسكر، وكان الله في عون المعترين الطفرانين ،،
آخر الكلام :
وإذا مرضت فهو يشفين .
صيدلي نظام 5 في واحد (طبيب وصيدلي وفني وممرض وخبير تجميل) لا يتورع أن يفتي في كل شيء ويجهل مقولة لا أعلم! مستغلاً عدم قدرة بعضهم في الوصول للمستشفى الحكومي وإن وصل فموعده ربما قبل الممات، وربما بعده إن أعطي موعدا!، ويبقى الشعبي طريقة سهلة لحياة أخرى.
الله يستر
يارب سترك
إحصاءات رسمية لوزارة الصحة تقول ان أعداد الصيدليات في المملكة بلغت 6947 صيدلية في مختلف مناطق المملكة، بينما المعدل العالمي يبلغ صيدلية لكل 8 آلاف إنسان،
وبالاعتماد على المعدل العالمي، فإن المملكة التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون، تحتاج إلى 3750 صيدلية فقط، وليس 6947،
ارزاق
ولا عزاء للمرضى