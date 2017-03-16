الضويلع يتفقد مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل

تفقد نائب وزير الصحة حمد الضويلع، أمس، المنشآت الصحية الحكومية التابعة لصحة الشرقية في محافظة الجبيل، بهدف بحث تطوير الخدمات الصحية المقدمة وتذليل العقبات والاستماع لملاحظات المرضى والوقوف على احتياجاتهم ودعم متطلباتهم، كما زار مستشفى الفناتير بالهيئة الملكية بالجبيل والتقى بالقائمين عليه.

وشملت الجولة التي رافقه فيها مساعد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية للخدمات العلاجية الدكتور عبدالكريم العبدالكريم، مستشفى الجبيل العام، ومركز صحي شمال الجبيل، حيث تفقد خلالها مستوى الخدمات الصحية والاحتياجات واستطلع آراء المنومين لتلمس احتياجاتهم، كما تجول في مختلف الأقسام واستمع إلى ملاحظات العاملين فيها واستطلع آراءهم حول الخدمات المقدمة، وحثهم على بذل مزيد من الجهود بما يحقق دور تقديم الخدمات العلاجية والصحية للمستفيدين على أفضل وجه وبجودة عالية، ومضاعفة الجهود لتوفير متطلبات تقديم أفضل الخدمات الصحية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٩) صفحة (٥) بتاريخ (١٦-٠٣-٢٠١٧)