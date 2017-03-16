12 ورشة لتطوير العاملين في القطاعات السياحية بحائل

تطلق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل، ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل»، الثلاثاء المقبلة، حزمة من الحلقات التدريبية القصيرة مكونة من 12 ورشة تدريبية تستهدف المرخصين والعاملين في القطاعات السياحية. وأوضح مدير سياحة المنطقة المهندس فيصل المدني، أن الخطوة تأتي ضمن خطة البرامج التدريبية التي ينظمها مركز «تكامل» في حائل للعام الحالي، بهدف تأهيل المجتمع المحلي والإسهام في تطوير قدرات الراغبين في العمل بالقطاع السياحي والضيافة التراثية، إلى جانب دعم الحرفيين والأسر المنتجة. من جانبه، أبان مدير عام مركز «تكامل» في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ناصر النشمي، أن البرامج التي ستعقد في المنطقة موجهة للمواطنين تتضمن 12 مجالاً للتدريب والتوعية تشمل التعرف على فرص العمل في القطاع السياحي، وتطوير المهارات الإشرافية والقيادية للعاملين في القطاع السياحي، وابتكار المشاريع السياحية الصغيرة وتسويقها، والعلاقات العامة والمراسم في القطاع السياحي.

كما تشمل المجالات مفهوم وأهمية الجودة في الخدمات السياحية، وتأهيل المرخصين للإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات، وتطوير مهارات العاملين في الوحدات السكنية، بالإضافة إلى مهارات إعداد السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية، والأمن والسلامة في القطاع الفندقي، وتطوير قدرات ومهارات منظمي الفعاليات السياحية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٩) صفحة (٦) بتاريخ (١٦-٠٣-٢٠١٧)