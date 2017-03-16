يواصل أسبوع المرور الخليجي الموحد في المنطقة الشرقية المقام بمجمع الظهران مول، فعالياته لليوم الرابع، الذي تنظمه إدارة مرور المنطقة بإشراف مباشر من مدير مرور المنطقة العميد راشد الهاجري بعنوان «حياتك أمانة».
واستقبل المعرض أكثر من ألف طالب يومياً، بهدف الاطلاع على الأنشطة المقامة في المعرض ومنها التوعية بمخاطر الحوادث المرورية، إضافة إلى تمكين الزوار من الاستعلام الفوري عن مخالفات نظام الرصد الآلي وتقديم الاعتراض عبر نظام أبشر، وكذلك الاستفسار عن طريق الحاسب الآلي وطباعة الرخص وإصدار تفويض إلكتروني، وكذلك التعريف بمركبات أنظمة الرصد الآلي ودوريات شركة نجم، ويتم السحب عليها وتقديم الهدايا الشرائية في نفس المجمع وتوزيع الهدايا على النشء من رسومات وأدوات تلوين وبالونات وورد.
«حياتك أمانة» يستقبل 1000 طالب يومياً
يواصل أسبوع المرور الخليجي الموحد في المنطقة الشرقية المقام بمجمع الظهران مول، فعالياته لليوم الرابع، الذي تنظمه إدارة مرور المنطقة بإشراف مباشر من مدير مرور المنطقة العميد راشد الهاجري بعنوان «حياتك أمانة».
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