«تقنية الأحساء» تُعزي في وفاة أحد متدربيها

قدَّم منسوبو الكلية التقنية في الأحساء خالص العزاء والمواساة إلى عائلة المتدرب في قسم التقنية الإدارية «تخصص محاسبة» محمد بن عبدالله الحجي، الذي توفي إثر تعرُّضه لحادث مروري أليم على طريق خريص – الرياض، كما أصيب في الحادث نفسه المتدربان أحمد الحجي وحسن فرج المنتظمان في كلية القويعية «تخصص قوى كهربائية».

وكان عميد الكلية عادل المحبوب، ومدير العلاقات العامة والإعلام وليد الشويهين، قدَّما أمس واجب العزاء لأسرة المتدرب «رحمه الله»، وكان في استقبالهما والده وأسرته، وكذلك أهل المتدربين المصابين في مجلس بلدة التويثير بالأحساء.

ونقل عميد الكلية تعازي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، ونوابه، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، متمنياً للمصابين بأن يلبسهما الله تعالى ثوب الصحة والعافية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٩) صفحة (٦) بتاريخ (١٦-٠٣-٢٠١٧)