تدريب 29 موظفاً على مكافحة الفساد

نظمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، أمس، دورة تدريبية بعنوان «مدخل إلى جرائم الفساد المالي والإداري»، وقدمها الأستاذ عميد كلية الشريعة والقانون الدكتور عبدالواحد المزروع، بمشاركة 29 مشاركاً من مختلف الدوائر والجهات الحكومية في المنطقة الشرقية، وعلى مدى يومين.

وأوضح الأستاذ الدكتور عبدالواحد المزروع أن الدورة تعد الدورة التدريبية الأولى التي تقدم، حيث تناولت عدة محاور هي الجرائم الجنائية والمخالفات التأديبية والسلطة الإدارية والرشوة وتبذير المال العام والتزوير والسرقة وخيانة الأمانة والاختلاس واستغلال السلطة، مؤكداً أهمية مثل هذه الدورات التي تقدم الوعي للموظفين في الجهات الحكومية بهدف تمكين المشاركين من زيادة حصيلتهم من المعلومات المتعلقة بموضوع الدورة، إضافة إلى أنها تعد توعوية وتثقيفية لمعرفة بعض الإجراءات في الضبط والتكييف.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٩) صفحة (٦) بتاريخ (١٦-٠٣-٢٠١٧)